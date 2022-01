Destiny 2: Weekly Reset am 18.01. – Eine kleine “Fashion-Woche”

In Destiny 2 beginnt heute Abend die 22. Woche der Season 15. Die Spieler haben immer noch gut fünf Wochen vor sich bis die neue Erweiterung und damit auch Savathun ihr Debüt gibt. Da Bungie den Abschluss der Story in Season 15 weiterhin offen lässt, schauen wir, was euch in dieser Woche sonst so erwartet.

Das passiert diese Woche: Für alle Fans von Destiny-2-Hüter-Fashion und dem Magazin “Threads of Light” gibt es diese Woche Neuigkeiten. Es steht eine weitere Ausgabe an, sodass ihr schon bald die drei brandneuen Siegerlooks bewundern könnt. Ob es dann genauso viel Wirbel zur getroffenen Auswahl von Bungie gibt, bleibt abzuwarten.

Das Sternenpferd rotiert weiter: Die Mutproben der Ewigkeit bieten weiterhin eine Vielzahl an Loot. Was ihr bekommt, wechselt wöchentlich. In der Rotation ist der Fraktionsloot, Drops aus dem allgemeinen World-Pool und alle Siebter-Seraph sowie Season der Ankunft-Waffen. In dieser Woche könnt ihr euch die Fraktionswaffen und die Rüstungs-Sets erspielen.

Die Mutproben der Ewigkeit bleiben 2022 noch im Spiel.

Ansonsten ist unsere Empfehlung, dass ihr euren Blick so langsam auf Witch Queen richtet. Wer nur etwas Zeit investiert, kann ein paar Vorbereitungen treffen und um die 1,6 Millionen Erfahrungspunkte horten. Das hilft euch, zum Start der Erweiterung, die Mods im saisonalen Artefakt etwas schneller freizuschalten und damit nutzen zu können.

Destiny 2: Die optimale Vorbereitung auf Witch Queen beginnt jetzt – So levelt ihr schnell das neue Artefakt

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 18.01. bis zum 25.01.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Die Korrumpierte , in der Träumenden Stadt In Techians Heimbringen haben die Hüter bereits Übung und können diese Woche auch im Strike eine von Königin Maras engsten Beraterinnen aus der Kontrolle der Besessenen befreien.

, in der Träumenden Stadt Diese Dämmerungswaffen gibt es aktuell: Hitzkopf, Arkus Raketenwerfer (Meister) Uneinigkeit SR4, Kinetik Scoutgewehr (Meister)

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Versengen: Solar Solar-Thermaltausch Gefriergriff Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Weekly-Bonus in dieser Woche: Die Vorhut gewährt euch diese Woche doppelten Loot in der Dämmerung.



Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer findet die Challenge „Das einzige Orakel für dich“ statt. Eine knackige Sache und etwas anspruchsvoller. Ziel ist es, jedes Orakel nur einmal abzuschießen. Gute Absprache und Organisation sind also unverzichtbar.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe „Praedyths Rache“ (Scharfschützengewehr). Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot. Bedenkt aber immer, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Die Rüstungsfokussierung im Raid ist diese Woche: Erholung

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Aszendenten-Herausforderung:

Petra Venj findet ihr im Bereich Divalianische Nebel der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 2. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 3. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Verlorenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen.

Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte (+2)

Omen-Mission “Falkenmond” (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Vorzeichen-Mission “Glykon” (+2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd: Der Technokrat (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Im Zersplitterten Reich, 4 Champions besiegen (+1)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Bei wem der Glanzstaub knapp ist, sollte nach dem Weekly-Reset gleich ins Everversum schauen. Bungie schenkt euch bereits in der siebten Woche Glanzstaub. Ihr müsst sie euch nur bei Tess abholen und könnt dann Cosmetics shoppen.

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Ein Waffenornament für Erzählung eines Toten “Rache eines Toten”

Exotisches Emote “Basketballheld”

Exotischer Sparrow “Viper 4S”

Das exotische Schiff “Atles-Schlepper”

Exotische Geist-Hülle “Beinahe mächtige Hülle”

Legendäres Emote “Gefällt mir”

Legendäres Emote “Magnetische Ausstrahlung”

Legendäre Geist-Projektion “Rotlegion-Projektion”

Legendärer Teleport-Effekt “Zellteilung”

und als Shader “Poliertes Schilf”

Was habt ihr diese Woche in Destiny 2 noch vor? Plant ihr einen Ausflug in einen der Raids, schließt ihr offene Triumphe ab oder levelt ihr vielleicht Katalysatoren? Lasst es uns wissen.