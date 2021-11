Das Fashionmagazin von Destiny 2 „Threads of Light“ ist an sich eine coole Idee. Es sollte das Modebewusstsein der Spieler würdigen und fördern. Allerdings ist das nun gehörig nach hinten losgegangen. Die Community findet den Modegeschmack des Entwicklers, nach nur zwei Ausgaben, einfach nur scheußlich.

„Threads of Light“ ist das digitale Modemagazin von Destiny 2. Es hat Anfang dieser Woche sein zweites Cover mit neuen Looks veröffentlicht. Allerdings ist Fashion und exzellenter Modegeschmack für Destiny-2-Spieler kein Spaß. Das musste Bungie auf die harte Tour lernen, als die Hüter den Modegeschmack des Entwicklers nicht mehr teilen wollten.

Destiny 2 Spieler kritisieren Bungies Fashion-Auswahl: Nach der Enthüllung der neuesten Coverstars brach ein Sturm der Entrüstung los. Dies ging so weit das nicht nur Bungie direkt, sondern auch die vorgestellten Spieler persönlich, Vanquish, Twisty und Dawsonson, die volle Wucht des Community-Unmuts zu spüren bekamen.

Nach der Bekanntgabe, wer diese Ausgabe das Cover ziert, fragt Destiny 2 Spieler Ash auf Twitter:

Ernsthaft? Das sind die besten die ihr gefunden habt?“

Und der Spieler Onislayer kommentierte:

[…] Es ist ein Modewettbewerb. Warum in aller Welt werden die Spieler, die so aussehen, als hätten sie gerade das Spiel begonnen und ihre höchste leichte Rüstung angezogen, in einem FASHION-Magazin vorgestellt?

ToxicNipples spekuliert dann auch noch, über Bungies Auswahlkriterien:

Soooo im Grunde ziehst du deinen Hüter wie einen Clown an und Bungie wählt Dich aus? Erwischt!

Vor allem die Frage nach welchen Kriterien Bungie die Gewinner-Looks auswählt, war immer wieder Thema. Dabei macht es Bungie den Spielern nicht immer einfach coole Looks zusammenzustellen. Aber die Spieler haben bisher stets versucht das Beste daraus zu machen.

Dieser Modegeschmack war schon immer fraglich

Dass Bungie in Sachen Mode nicht immer den Nagel auf den Kopf trifft, finden die Spieler schon lange. Sicherlich gibt es auch richtig coole Rüstungen im Spiel, keine Frage. Aber manchmal hat Bungie interessante „Geschmacksverirrungen“, wo sich die Spieler fragen, welche absurde Idee den Entwickler dazu gebracht hat, sowas umzusetzen.

Die besten Beispiele für kuriose Rüstungsdesigns in Destiny 2.

Kreative Freiheit trifft Surrealismus: Die aktuellen Season 15 Eisenbanner-Rüstungen von Destiny 2 haben beispielsweise als Merkmal riesige „Aliennester“. Und wer erinnert sich noch an die Warlock-Eule vom Mond? Definitiv einer der Looks, mit dem ein Warlock nicht sonderlich begeistern kann.

Destiny 2: Wenn Ihr ein Warlock seid, schaut jetzt besser weg

Nach so viel Gemecker hatte Bungie die Nase voll: Nach diesen Kommentaren wurde es immer unhöflicher und das kam beim Studio überhaupt nicht gut an. Eine Meinung ist eine Meinung und sollte zum Ausdruck gebracht werden dürfen. Doch viele Kommentare waren teilweise persönliche Anfeindungen gegenüber den Gewinnern und respektlos. Schließlich antwortete Bungie-Community-Manager Griffin Bennet mit einem eigenen Tweet.

Bungie fordert die Spieler auf: „Seid besser!“

Er brachte deutlich zum Ausdruck, dass die Destiny-2-Community damit zu weit gegangen war. Wenn die Community weiterhin so giftig und negativ ist und andere Mitspieler grundlos niedermacht, wäre es besser, gemeinsam mit dem Fashionmagazin aufzuhören.

Sicherlich „Mode ist Kunst. Geschmack ist subjektiv.“ Aber er appellierte auch, die Spieler sollten ihre Kommentare selbst hinterfragen: „Stellt euch vor, ihr kommt in den Antworten vor und jemand beleidigt eure Kunst. Wahnsinnig unangemessen.“

Die Gewinner der zweiten Ausgage “Threads of Light”

Wie war die Reaktion der Community? Der Aufrüttler hat tatsächlich etwas bewirkt. Viele Kommentatoren ergänzten ihre Aussagen oder entschuldigen sich danach bei den Gewinnern für ihren persönlichen Angriff. Es war respektlos, die Zeit und die persönliche Idee der Spieler hinter den Looks zu vergessen.

Wie sieht die Zukunft von Threads of Light aus? Sicherlich war es eine harte Aussage, das gesamte Konzept des Destiny-2-Fashionmagazin aufgrund solch unangemessener Kommentare direkt einstellen zu wollen. Es ist aber auch verständlich, dass Bungie zögert, ein Projekt fortzusetzen, das so viel Kritik auf sich zieht. Wer will an einem Wettbewerb teilnehmen, wo der Sieg bedeutet, dass man von Hunderten von Destiny-2-Spielern verspottet wird?

Momentan sieht es so aus, als würde der Entwickler diese Option, das Magazin aufzugeben, vorerst nicht mehr in Betracht ziehen. „Es hat sich definitiv verbessert, seit ich meinen Kommentar abgegeben habe. Toll zu sehen.“

So könnt ihr an “Threads of Lights” teilnehmen

Falls euch das nicht abschreckt, könnt ihr natürlich weiterhin bei der Aktion mitmachen und eure Looks an Bungie schicken. Um teilzunehmen, postet eine Aufnahme eures Hüter-Looks über Instagram oder Twitter und verwendet den Hashtag #ThreadsOfLight. Vergesst nicht @DestinyTheGame in diesem Posting zu markieren.

Bleibt zu hoffen, dass die Destiny-Community daraus etwas mitnimmt und in ihrer Kritik etwas taktvoller wird. Denn viele Spieler haben Spaß daran, ihre Hüter in diesem wahren Endgame von Destiny 2 zu präsentieren. Die Community postet täglich Unmengen an neuen Looks. Allein in im r/DestinyFashion reddit sieht man viele neue Bewerbungen für das Magazincover. Und das soll auch in Zukunft so sein.

Welche Meinung habt ihr zum dem Wettbewerb? War die Kritik gerechtfertig oder sagt ihr das ist Kunst und die liegt immer im Auge des Betrachters? War die Reaktion von Bungie zu hart?