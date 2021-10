Destiny 2: Server Down für Update 3.3.1.3 – Alle Patch Notes und Infos

In Destiny 2 kommt heute, am 12. Oktober, ein neues Update auf PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Das Update 3.3.1.3 bringt das lang ersehnte Halloween-Event, aber auch ein Server-Down und Wartungsarbeiten mit sich. Die wichtigsten Zeiten und Infos bekommt ihr hier auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie hat für den heutigen Dienstag, den 12. Oktober, ein Update angekündigt. Freut euch, wenn es heißt „Süßes sonst gibts saures“, denn das Festival der Verlorenen wird eröffnet. Packt eure Masken aus, zieht euch gruselig an und erfreut euch an den Festivitäten.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch Hotfix 3.3.1.3 und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Infos.

Wartung am 12.10. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Ab 18:45 Uhr sind die Server dann offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt und die Downtime fängt an.

Voraussichtlich gegen 19:00 Uhr sind die Server wieder online und der Hotfix 3.3.1.3 rollt weltweit aus

Habt ihr das Update heruntergeladen (und kopiert), könnt ihr wieder Destiny 2 spielen.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Erwartet uns eine neue Geisthülle im Fest der Verlorenen?

Das ändert sich mit Update 3.3.1.3 in Season 15

Das bringt der Hotfix heute: Bungie hat uns nach längerer Zeit endlich wieder eine Preview zu den Patch Notes gegeben, die euch heute erwarten (via Bungie.net). Das wurde angekündigt:

Nach Platin-Abschluss einer Spitzenreiter-Dämmerung erhaltet ihr nun garantiert eine Adept-Waffe

Anpassungen in der Spitzenreiter-Dämmerung „Die Korrumpierte“

Fest der Verlorenen startet nach dem Update

Patch Notes für Hotfix 3.3.1.3 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen aus Hotfix 3.3.1.3 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Traditionell erscheinen die Infos zusammen mit dem Update selbst. Wenn die Patch Notes vorhanden sind, verlinken wir euch alle Informationen diesbezüglich.

Freut ihr euch schon auf das Halloween-Event? Seid ihr gespannt, wie die Dino-Rüstungen aus dem Hause Bungie aussehen werden oder haltet ihr nichts von den lästigen Events der guten alten Eva Levante? Lasst es uns gerne wissen!