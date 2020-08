Destiny 2: Update 2.9.1.3 kommt heute – Alles, was ihr wissen müsst

Bei Destiny 2 kommt heute Abend auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia ein neues Update – der Hotfix 2.9.1.3. Erfahrt hier alles Wissenswerte zum Ablauf der Wartung am 20. August, dem Server-Down sowie den Patch Notes.

Das ist heute wichtig: Normalerweise bekommt Destiny 2 seine Updates fast immer dienstags spediert, das ist auch in der Season 11 nicht anders. Doch beim Hotfix 2.9.1.3 wollte Bungie offenbar nicht mehr bis zur nächsten Woche warten und so gibt es das neue Update bereits am heutigen Donnerstag.

Euch erwarten heute also Wartungsarbeiten sowie eine Downtime – die Server werden nämlich im Zuge der Wartung für eine Weile offline gehen.

Wartung am 20.08. – Das ist der Ablauf

Die Wartungsarbeiten finden heute genau zur Prime-Time statt. Doch läuft alles nach Plan, müsst ihr nur eine kurze Zwangspause einlegen.

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Beginn der Wartung ist um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Um 18:45 Uhr beginnt dann die Downtime, die Server gehen offline. Alle Spieler werden aus ihren jeweiligen Aktivitäten entfernt und zum Anmelde-Bildschirm zurückgebracht.

Um 19:00 Uhr endet der Server-Down, die Veröffentlichung von Update 2.9.1.3 startet nun auf allen Plattformen und in allen Regionen.

Nachdem das Update geladen (und kopiert) wurde, kann man sich wieder bei Destiny 2 einloggen.

Enden soll die Wartung dann um 21:00 Uhr.

Beachtet dabei: Bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 21:00 Uhr kann es zu Warteschlangen und Login-Problemen kommen. Zudem sind bis dahin auch die Gefährten-App sowie andere API-Dienste beeinträchtigt oder nicht verfügbar.

Was ändert sich mit Update 2.9.1.3 bei Destiny 2?

Das ist bekannt: Bungie gewährte bereits einen kurzen Einblick darauf, was uns mit dem heutigen Update erwarten könnte. So soll der Hotfix offenbar fehlerhafte wöchentliche Event-Bounties aus der Sonnenwende der Helden reparieren.

Sonnenwende-Cosmetic aus dem Everversum

Diese gewähren nämlich keinen Glanzstaub und auch keinen Mächtigen Loot. Doch die Ingame-Währung wird im Zuge des Sommer-Events von so manch einem Hüter für Cosmetics benötigt.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Warum Event-Bounties gerade für mächtig Ärger unter Spielern sorgen

Ob noch weitere Fixes oder Änderungen im Zuge des neuen Updates ins Spiel kommen, ist nicht bekannt. Hier sollten dann die offiziellen Patch Notes genauen Aufschluss liefern.

Patch Notes für Destiny 2 Hotfix 2.9.1.3

Das steckt in den Patch Notes: Die offiziellen Patch Notes für das Update 2.9.1.3 liegen bislang noch nicht vor. Sie werden im Laufe des heutigen Abends erwartet. Sobald sie vorliegen, werden wir den Change Log schnellstmöglich hier für euch einbinden.

