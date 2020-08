Bei der Sonnenwende der Helden sorgen fehlerbehaftete Event-Bounties für dicke Luft. Nun hat Bungie sie bis auf Weiteres in Destiny 2 deaktiviert. Was bedeutet das für die Spieler? Und wie geht’s weiter?

Das sind die Probleme mit den Event-Beutezügen: Im Rahmen der Season 11 läuft aktuell das Spätsommer-Event Sonnenwende der Helden. Dort können Spieler Event-spezifische Beutezüge erledigen und sollen im Gegenzug mit bestimmten Prämien belohnt werden. Doch das funktionierte von Beginn an nicht so, wie es sollte.

So gewähren zum Beispiel die wöchentlichen sowie die zusätzlichen Sonnenwende-Beutezüge keinen Glanzstaub (Ingame-Währung) für den Ingame-Shop Everversum. Zudem geben die wöchentlichen Event-Bounties offenbar keinen mächtigen Loot. Beides sollte aber der Fall sein.

Im Everversum gibt’s allerlei coole Event-Items – auch gegen Glanzstaub

Was bedeutet das konkret für die Spieler? Für Spieler hat das ganze nervige Folgen. Zum einen bekommen die Spieler unter Powerlevel 1.050 (ohne Artefakt) nicht den erhofften Schub durch mächtige Items.

Zum anderen werden die Hüter seit Beginn des Events von einer wichtigen Quelle für Ingame-Währung abgeschnitten. Und das, obwohl das Event sich auch rund um das Everversum dreht und die Währung gerade jetzt benötigt wird. Denn dort werden zahlreiche Event-Items auch für Glanzstaub angeboten, die sich nun so manch ein Hüter nicht leisten kann.

Wie reagiert Bungie? Am 17. August hat Bunige zunächst auf Twitter mitgeteilt, dass man die wöchentlichen Sonnenwende-Beutezüge nun deaktiviert hat, da sie nicht wie vorgesehen mächtigen Loot ausspucken. Wann und wie genau es mit diesen Bounties weitergeht, verriet das Studio da noch nicht.

Später meldete sich dann aber auch noch der Community Manager dmg04 auf Reddit zu Wort. Dort teilte er mit, dass Bungie an einer Lösung für das Glanzstaub-Problem arbeitet.

Man sammelt gerade Daten zu allen Spielern, die in Woche 1 entsprechende Bounties eingereicht haben und will ihnen bis (hoffentlich) Freitag den fehlenden Glanzstaub-Betrag nachreichen.

Zudem plant man für den kommenden Donnerstag einen Fix, mit dem die betroffenen Event-Beutezüge wieder Glanzstaub ausspucken sollen. Danach soll außerdem eine zweite Welle den übrigen, fehlenden Glanzstaub unter die Hüter bringen.

Allzu lange sollte eine Lösung also nicht mehr auf sich warten lassen – vorausgesetzt, mit dem Fix läuft alles glatt.

Was sagen die Spieler? Die fehlerbehafteten Beutezüge sorgten in den vergangenen Tagen für Ärger. Zahlreiche Spieler ließen auf reddit Dampf ab. Der Grund-Tenor dabei: Man versteht, dass Fixes eine Weile brauchen können, doch viele bräuchten den Glanzstaub jetzt und nicht erst zum Ende des Sonnenwende-Events.

Gerade, dass die Entwickler so viel Zeit für einen solchen Fix brauchen, wird immer wieder stark bemängelt. Wäre es andersherum gewesen und Spieler hätten mehr Prämien bekommen oder anderweitig durch den Bug profitiert, hätte man den Fehler innerhalb von wenigen Tagen, wenn nicht gar in Stunden, bereits gefixt – so die Aussagen zahlreicher Spieler. Wie beispielsweise bei den Glanz-Engrammen auf der Leviathan. Das wurde in Windeseile behoben.

Was hat es mit der Sonnenwende der Helden überhaupt auf sich? Dabei handelt es sich um ein saisonales Sommer-Event, in dessen Rahmen Destiny 2 sein jeweils laufendes Jahr ausklingen lässt. Bungie blickt dort gemeinsam mit den Hütern auf ihre bisherigen Errungenschaften und Leistungen zurück und feiert die vollbrachten Heldentaten.

Traditionell gibt es dabei eine prunkvolle Event-Rüstung zu verdienen sowie allerlei Event-spezifische Cosmetics im Everversum, die bei zahlreichen Hütern durchaus begehrt sind.

