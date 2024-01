Destiny 2: Server Down für Update 7.3.0.5 am 09.01. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das waren alle Informationen zum heutigen Update. Die Winterpause mag eine ruhige Zeit sein, aber Bungie beweist, dass sie auch in dieser Zeit aktiv an der Weiterentwicklung und Verbesserung von Destiny 2 arbeiten. Die Community lebt außerdem von der Vielfalt der Spielererfahrungen, also lasst uns wissen, wie ihr die neuesten Verbesserungen für die Welt der Hüter findet. Oder gebt ihr stattdessen lieber eine Meinung zum Oberboss der Dunkelheit ab, der gerade nicht so gut ankommt, weil er lieber im Reisenden chillt: Destiny 2-Fans erwarten mehr vom großen Boss der Dunkelheit: „Hat nichts getan, außer ein Portal zu öffnen“

Was steht in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die offiziellen Patch Notes mit einer Liste aller Änderungen des Updates. Eine vollständige Übersicht zu allen behobenen Problemen und Verbesserungen wird demnach erst heute Abend zur Verfügung stehen, nachdem das Update live ist.

Das ändert sich heute: Jeder Hüter kann Fehler oder Unzufriedenheiten direkt an Bungie melden. Der Entwickler nimmt diese und seine eigenen Bugs, Fehler und Probleme in seine To-do-Liste auf. Dort werden die Dinge vermerkt, die demnächst behoben werden.

Das müsst ihr heute wissen: Während sich Bungie offiziell noch in der Winterpause befindet und die Spieler bis zum 18. Januar keine großen Ankündigungen erwarten sollen, bedeutet das nicht, dass das Destiny-2-Team die Hände in den Schoß legt. Dementsprechend wurde für heute ein Update angekündigt, das einige wichtige Änderungen ins Spiel bringt und sich auf eure Wünsche und Hinweise bezieht.

Destiny 2 schaut auch in der Winterpause genau hin, was der Loot-Shooter braucht, um alle zufrieden zu stellen. Aus diesem Grund gibt es heute ein neues Update, das konkret auf eure Wünsche eingeht und einige Verbesserungen mit sich bringt. MeinMMO hat die Details, die Destiny-2-Spieler nicht verpassen sollten.

