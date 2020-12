Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Zwischendrin entzündet ihr Feind mit eurem Nahkampf – die explodieren dann und entzündet alles im Umkreis. Kommt euch ein Boss oder starker Zwischengegner in den Weg, setzt es was mit dem stets geladenen Nahkampf und ihr lasst eure Flammenschwerter sprechen.

Ihr könnt den Build dann beispielsweise noch um Kriegsgeist-Zellen erweitern. Da ihr voll auf Solar-Schaden setzt, bietet sich die Mod Rasputins Zorn und Globale Reichweite an. Investiert zudem fleißig in Intellekt.

S o zündet ihr Feinde vor der Super an : Damit eure Solar-Super nicht erst Feinde in Brand stecken muss und so mehr Schaden anrichtet, solltet ihr Bosse vorher schon ankokeln. Nutzt dafür beispielsweise euren Nahkampf. Damit verschwendet ihr keine Klinge und lasst früher den Schaden durch die Decke gehen.

Wie stark ist das Exotic? Wie erwähnt, steigt der Schaden euer Dämmerklinge deutlich. Treffen eure Schwerter auf brennende Gegner, fügt jedes Schwert Bonus-Schaden zu, bis ihr bei 200 % seid – also 3-fach so viel wie eine reguläre Dämmerklinge.

