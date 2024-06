Destiny 2 bringt neue „Loot Cave“ im Schmelztiegel – Wird schneller gepatcht als die meisten Fehler im Spiel

Was haltet ihr von der Update-Politik, die Bungie pflegt? Findet ihr es gut, dass die Entwickler bei solchen Themen schnell reagieren oder wolltet ihr das selbst noch ausnutzen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Destiny 2: „Das Beste, was ich je gemacht habe“ – Spieler teilt seine Methode zum Farmen von exotischen Klassen-Items

Die Entwickler gönnen den Fans keine kleinen Momente, in denen sie sich kurz das eine oder andere Material unrechtmäßig verdienen. Stattdessen müssen Spieler viel Zeit in Aktivitäten verbringen, die ihnen nach mehreren Stunden keinen Spaß mehr machen.

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

In Growing Up steuert ihr die Geschichte eines Neugeborenen bis zu seinem Schul-Abschluss – Trailer

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to