Destiny 2: Koop mit Mass Effect startet in wenigen Wochen, doch für das Beste sollt ihr zahlen

Destiny 2 hat eine Zusammenarbeit mit der legendären Mass-Effect-Reihe angekündigt. Dies ist ein aufregendes Crossover-Erlebnis für Fans beider Franchises. Allerdings gibt es einen Haken – einige der besten Inhalte werden nicht kostenlos sein.

Was für eine Kooperation ist das? Seit mehreren Seasons kooperiert Bungie mit anderen Entwicklern erfolgreicher Spiele. Meist handelt es sich um Crossover mit kosmetischen Items oder bestimmten Inhalten für Destiny 2.

Für Fortnite von Epic Games wurde ein detaillierter Nachbau des PvP-Modus „Kontrolle“ in seinem Kreativ-Modus kreiert. Spieler dürfen zudem auf der ikonischen Destiny-Map „Javelin-4“ das Fortnite-Schlachtfeld unsicher machen.

Dann tat man sich mit Ubisoft und Assassin’s Creed zusammen. In Assassin’s Creed Valhalla konnten Spieler ein Destiny-2-Charakter-Pack kaufen, mit Rüstungs-Sets, Schwertern und Skins. Für die Hüter gab es derweil ein passendes Cosmetic-Set.

In der laufenden Season 23 kooperierte Bungie mit CD Projekt Red und brachte damit ein von Gerald aus „The Witcher“, inspiriertes ritterliches Rüstungs-Ornament-Set zu Destiny 2.

Wie das Wichter-Set aussieht, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:

Spieler fanden die Sets zu teuer: Mit den Crossovers ist Bungie jedoch auch zunehmend in Kritik geraten. So schön der optische Witcher-Look auch ist – billig ist er nicht. So kosteten das Witcher-Set in Summe ungefähr so viel wie die Spiele Witcher 1, 2 und 3 zusammen. Etwas das von den Hütern hart kritisiert und mit den Worten „Bungie habe nichts verstanden“ kommentiert wurde.

In Season 23 folgt nun ein weiteres Crossover-Set in Kooperation mit BioWare und dem beliebten Spiel „Mass Effect“. Bungie hat dabei die Kritik der Spieler durchaus wahrgenommen. Allerdings nicht so, wie es sich einige Spieler vielleicht erhofft hatten.

Mass-Effekt-Set ist nur teilweise kostenlos

Diese Sets erwarten die Spieler: Destiny 2 wird bereits am 13. Februar das neue Crossover-Cosmetic-Set ins Spiel bringen. Es ist von Charakteren und Designs aus dem Mass Effect-Universum inspiriert, wie von Commander Shepard, Garrus Vakarian, Liara T’Soni und anderen Mitgliedern der Systems Alliance.

So werden die Mass Effect Cosmetics in Destiny 2 aussehen

Doch anders als bisher hat Bungie diesmal angekündigt, dass ein Teil dieses Sets für alle Spieler kostenlos sein wird. Dies scheint eine Reaktion auf Beschwerden von Spielern in der Vergangenheit zu sein.

So wird es ein kostenloses „Allianz-Ausrüstungspaket“ für alle Spieler geben. Es enthält die „Verbesserte Verteidigung“-Geist-Hülle, das Allianz-Späherfregatte-Schiff und den Allianz-Abwurfschiff-Sparrow.

Das „Normandy-Crew-Paket“ wird dagegen nur für Silber im Everversum-Store erhältlich sein. Es bietet das von Commander Shepard inspirierte N7-Rüstungsset für Titanen, das von Garrus inspirierte Vakarian-Set für Jäger und das von Liara inspirierte Shadow-Broker-Set für Warlocks.

Auch den Omni-Strike-Finisher und die Flux-Tanz-Geste könnt ihr nur mit Silber erwerben.

Das wird das Mass-Effect-Set alles bieten – teilweise kostenlos, teilweise für Silber

Was werden die Sets kosten? Der Preis der neuen Rüstungssets wurde noch nicht bekannt gegeben. Die bisherigen Crossover-Outfit-Ornamente kosteten jedoch 2.000 Silber pro Set, was etwa 19,99 Euro pro Stück entspricht. Ob Bungie diesen Preis beibehält und ob es ein Kombipaket geben wird, wird sich wohl erst am 13. Februar zeigen, wenn die Items im Shop verfügbar sind.

Erst dann könnt ihr entscheiden, ob ihr im Mass-Effect-Look die Feinde der Menschheit besiegen wollt und ob der Preis dafür gerechtfertigt ist.

Was sagen die Spieler? Die sind in den Kommentaren des Destiny-Reddit hin und hergerissen. Für einige sind die Rüstungen das Beste an dem kommenden Mass Effect-Set. Aber eben genau diese sind nicht im kostenlosen „Allianz-Ausrüstungspaket“ enthalten.

Orion-Gore meint dazu: „Natürlich nicht die Rüstung, sie wollen nicht, dass wir mit neuen Sachen gut aussehen.“

MafiaGT kommentiert: „Es ist wahrscheinlich das bisher quellengetreueste Crossover-Set? Und natürlich sieht es fantastisch aus. Als langjähriger Arkus Anti-Silber-Spieler… dieses Set bringt mich zum Schwitzen. Ich will es unbedingt haben.“

Orgalorg_BoW beschwert sich und meint: „[…] Gott verdammt könnte man BITTE einfach kostenlose Rüstung bringen, die wir verdienen können? […]

Was meint ihr dazu? Findet ihr es richtig, einen Teil des Sets kostenlos anzubieten? Oder hättet ihr auch lieber die Möglichkeit, euch solche Sets komplett spielerisch zu verdienen, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit. Bei Destiny 2 wird sich zudem bald ein wichtiger Mitarbeiter verabschieden: Destiny 2 verliert seinen wichtigsten Mitarbeiter, den Game Director