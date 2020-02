Bei Destiny 2 läuft aktuell ein Community-Event, bei dem ordentlich gespendet wird. Warum die Spieler dafür zusammen 10 Jahre brauchen und nicht mal genau wissen, wofür sie das tun, lest ihr hier.

Wofür wird so lange gespendet? Seit dem 4. Februar läuft in Destiny 2 das Empyrianische Fundament. Bei dem Community-Event leisten die Spieler durch ihre Spenden Hilfe für den Wiederaufbau.

Aktuell befindet sich das Event in der finalen Stufe und verlangt stolze 9,7 Milliarden Fraktalin von den Hütern ab. Um diesen gewaltigen Betrag „einzuzahlen“ benötigt die Community zusammen mehr als 10 Jahre.

Darum dauert das ewig: Die Spieler haben ihre Mathematik-Muskeln spielen lassen und ausgerechnet, dass am Ende des Events 10,84 Jahre gespendet wurde (via Reddit). Wer sich den Zeitraum lieber in Minuten vorstellen möchte: Das entspricht etwa 5.703.703 Minuten.

Die hohe Zahl liegt in der Art wie gespendet wird begründet. Die Hüter können pro Spende jeweils nur 100 Fraktalin ausgeben. Bis diese Menge dem Wiederaufbau gutgeschrieben ist, vergehen 3,5 Sekunden. Dann heißt es erneut den Spenden-Knopf hämmern.

Hast du einen 100er für mich? Fraktalin-Spenden dauern

Gerade für Großinvestoren und Fraktalin-Junkies wird der gemächliche Spendenvorgang zum richtigen Zeitfresser. Die wohl fleißigste Fraktalin-Sammlerin hat ganze 6 Stunden nur mit der Abgabe ihrer Ressourcen verbracht.

Dabei ist die Zeit für die Annahme von Beutezügen oder das Inventar-Menagement noch nicht mal eingerechnet. Etwa positives bringt das Spenden aber schon jetzt: Es lassen sich hervorragend Erfahrungspunkte und God-Rolls farmen.

Das sagt Bungie dazu: Zu der Kritik am Spenden-Vorgang hat sich dmg04, stellvertretend für Bungie (via Twitter), geäußert. Er teilte mit, dass man im aktuellen Event keine schnellere Lösung anbieten kann.

In Zukunft werde man aber bei ähnlich gestalteten Community-Challenges an einer Verbesserung arbeiten. So stelle er als potenzielle Lösungen in Aussicht:

Man könne die benötigte Zeit für jede Spende reduzieren

Eine weitere Möglichkeit wäre es, größere oder variable Spenden-Beiträge zu ermöglichen.

Viele Spieler fordern für variable Mengenabgaben durch sogenannte Slider (Schieberegler) nicht nur bei solchen Events. Auch in anderen Bereichen, wie dem Inventar-Menagement oder bei der Verwaltung von Shadern wäre solch eine Funktion nützlich und zeitgemäß.

Beim Spenden könnt ihr starke Waffen farmen

Wofür spenden wir da eigentlich?

Diese Rückkehr wird vermutet: Offizielle Informationen über das Ziel vom Empyrianischen Fundament gibt es zurzeit nicht. Doch die baldige Ankündigung der Trials-Rückkehr gilt für so manchen Hüter nur noch als reine Formsache.

Auch wir haben über diese Theorien, gefunden Hinweise und Leaks berichtet:

Führt uns das Event zurück zum Leuchtturm?

Habt ihr euren Beitrag zum Community-Event schon geleistet oder dauert euch das Spenden zu lange? Bevor Season 10 startet, könnte uns ein spannendes Finale erwarten, mehr dazu findet ihr hier: