Schrulliges Spiel auf Steam bringt Schmuddel-Update: War vorher schon ein Hit, hat nun 5-mal mehr Spieler

Der Überraschungshit Cult of the Lamb hat am 16. Januar ein kostenloses Update bekommen, mit dem ihr eure Anhänger jetzt miteinander paaren könnt. Seit dem Patch stiegen die Spielerzahlen auf Steam aufs 5-fache an.

Wenn man sich die Startseite der Database-Website Steamdb anschaut, fällt einem eventuell die Kategorie der „Trending Games“ ins Auge. Platz 1 nimmt aktuell Cult of the Lamb ein. Am Abend des 16. Januar stiegen die Spielerzahlen von durchschnittlich 3.000 auf 16.000 an, haben sich also in kurzer Zeit mehr als verfünffacht. Aber woran liegt das?

Dafür könnte das neue „Sins of the Flesh“-Update (auf Deutsch: Die Sünden des Fleisches) verantwortlich sein, welches am 16. Januar in das knuffig-böse Spiel einzog.

In dem Trailer bekommt ihr einen Einblick in das Update:

Das „Sex-Update“ zog die Kultisten an

Was hat es mit dem Anstieg der Spielerzahlen auf sich? Alleine der Titel „Sins of the Flesh“ ließ die Fans schon bei der Ankündigung nur an das Eine denken, und das Gerücht rund um ein „Sex-Update“ verbreitete sich.

In kürzester Zeit stieg die Anzahl der Spielerinnen und Spieler von Cult of the Lamb von ungefähr 1.500-3.400 auf über 16.000 an. An dem Tag ging auch das kostenlose Content-Update online und zog offenbar zahlreiche neue und alte Kult-Anführer an.

Das Update kam augenscheinlich so gut an, dass die Spielerzahlen enorm anstiegen (Quelle: Steamdb):

1 Woche 1 Woche 1 Woche 6 Monate 6 Monate 6 Monate

Insgesamt kommt das Spiel ziemlich gut auf Steam an. Bereits in seiner ersten Woche verkaufte sich Cult of the Lamb mehr als eine Million Mal:

94 % der insgesamt über 58.000 Rezensionen sind positiv.

Die kürzlichen Rezensionen, also jene, die in den letzten 30 Tagen abgegeben wurden, sind sogar zu 97 % positiv.

Was ist das für ein Update? „Sins of the Flesh“ umfasst nicht nur das Feature, dass Anführerinnen und Anführer jetzt ihre Anhänger im Paarungszelt miteinander verpaaren können. Darüber hinaus ist es möglich, dass sie dabei ein Ei bekommen – und damit für „Frischfleisch“ für den Kult sorgen.

Im Paarungszelt „vereinen“ sich Anhänger und können dabei Eier bekommen Im Paarungszelt „vereinen“ sich Anhänger und können dabei Eier bekommen Im Paarungszelt „vereinen“ sich Anhänger und können dabei Eier bekommen Das Ei brütet ihr dann für ein paar Tage aus, um ein Tierbaby zu erhalten Das Ei brütet ihr dann für ein paar Tage aus, um ein Tierbaby zu erhalten Das Ei brütet ihr dann für ein paar Tage aus, um ein Tierbaby zu erhalten

Außerdem bringt das Update neue Aufwertungen für euren Tempel mit, aber auch weitere Gebäude, wie einen Schneider, eine Cocktailbar, einen Trommelkreis, sowie neue Rituale. In einem davon tanzen eure Anhänger nackt im Kreis – und ja, es ist wirklich so absurd und witzig, wie es sich anhört.

Eigentlich wirkt das Ganze ja fast zu süß und zu fröhlich für ein Spiel, in dem ihr mit euren düsteren Forderungen einen Kult anführt, Anhänger opfern und auch mal verspeisen sollt. Aber keine Sorge: Es gibt auch Alkohol und Schusswaffen in Cult of the Lamb. Und die Reaktionen auf diese Ankündigung fielen damals sehr begeistert aus.