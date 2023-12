Cult of the Lamb macht mit neuem Update auf GTA 6: Bringt Alkohol und Knarren

Der täuschend niedliche Dungeon-Crawler Cult of the Lamb (alle gängigen Plattformen) war 2022 eines der besten Spiele auf Steam. Doch auch anderthalb Jahre nach Release legen die Entwickler fleißig nach und versorgen die Spieler mit Updates – und das neueste hat es richtig in sich.

Was ist das für ein Update? Seit die Entwickler des Indie-Hits Cult of the Lamb im November 2023 das neue große Update Sins of the Flesh angekündigt haben, geht es bei dem Roguelite zunehmend verruchter zu:

Erst sollte Nacktheit ins Spiel kommen, dann forderten die Spieler, ihren tierischen Followern mehr als nur ein zahmes Küsschen geben zu können – und setzen sich prompt durch.

Am 13. Dezember enthüllten die Entwickler, dass ihr bald auch mit Schusswaffen Angst und Schrecken bei den Gegnern in den verschiedenen Dungeons verbreiten könnt (via X).

Ganz im Sinne der Festtags-Stimmung wurde nun auch noch eine Bar mit alkoholischen Getränken angekündigt, an der ihr eure treuen Jünger abfüllen könnt (via X).

Mit Sex, Waffen und Alkohol fehlt Cult of the Lamb jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit, Autos zu klauen und mit ihnen durch die Gegend zu brettern, um GTA 6 Konkurrenz zu machen. Ein Fan hatte offenbar einen ähnlichen Gedankengang und forderte bereits die Option, zu fahren (via X).

Cult of Lamb bekam dieses Jahr schon ein Crossover mit dem Indie-Liebling Don’t Starve spendiert:

„Oh mein Gott, es wird einfach immer besser“

Wie fallen die Reaktionen aus? Bei den Spielern kommen die häppchenartigen Ankündigungen von neuen Inhalten ziemlich gut an. Bereits unter der Ankündigung von Schusswaffen fielen die Reaktionen positiv aus und auch die Aussicht auf alkoholische Getränke versetzt viele Fans direkt in Weihnachtsstimmung. Einige der Reaktionen haben wir hier für euch zusammengetragen:

„Oh mein Gott, es wird einfach immer besser.“ (via X)

„Ohhh, ich liebe das und dabei trinke ich normalerweise gar nicht.“ (via X)

„Das ist so düster-komisch, ich kann nicht erwarten, zu sehen, was als nächstes passiert.“ (via X)

Den weihnachtlichen Teaser könnt ihr euch hier anschauen:

Andere Nutzer versuchen bereits, in den kurzen Teaser-Videos weitere Neuerungen zu entdecken. So scheint der Bischof Leshy doch tatsächlich ein Kleid zu tragen – gibt es etwa bald die Option, die Kleidung seiner Anhänger anzupassen?

Manche Spieler scheinen bei dem Ausblick auf so viel Neues jedoch ein wenig Platzangst zu verspüren, sie fragen sich, wo sie ein Schankhaus neben all ihren Dekorationen und kultischen Notwendigkeiten noch unterbringen sollen. Ob es im Camp mit dem Update auch mehr Platz geben wird, ist jedoch noch unbekannt.

Zugegeben, auch mit Nacktheit und Knarren wird aus einem Indie-Roguelite mit Aufbau-Elementen nicht mal eben das nächste GTA 6.