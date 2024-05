Elden Ring zeigt einen neuen DLC-Gegner, aber Spieler interessieren sich viel mehr für ein winziges Detail im Teaser

Bevor der DLC von Elden Ring veröffentlicht wird, hält FromSoftware seine Fans mit kleinen Teasern bei der Stange. Ein neuer ist nun aufgetaucht und dieser lässt viele Fans grübeln.

Was zeigt der Teaser? Am 13. Mai 2024 hat der X-Account von Elden Ring einen neuen Teaser bezüglich seinem kommenden DLC veröffentlicht. Bei dem DLC handelt es sich um ein Bild eines neuen Gegners sowie einen Satz passend zur Lore. Der Satz lautet übersetzt „Die Verlassenen und Tragischen, die unter dem Kernschatten suchen, beten um die Umarmung eines neuen Meisters.​“

Was den neuen Gegner anbelangt, so sieht dieser wie ein älteres Wesen aus, das sich in den düsteren Sümpfen des DLCs mit einem Krückstock fortbewegt. Sein Kopf leuchtet gelborange und sieht aus wie eine große Kugel, die mit einem Netz überzogen ist. Viele Fans glauben, es handelt sich hierbei um eine neue Version der „Winterlaternen“ aus Bloodborne – einem grotesken Wesen, das Jäger damals mit Wahnsinn anstecken konnte.

Obwohl das Bild schon viel zum neuen DLC offenbart, ist es vor allem der Teaser-Satz, was viele Fans zum Grübeln bringt. Sie glauben, dieser könnte mehr bedeuten.

Theorie dreht sich um Godwyn den Goldenen

Worüber rätseln die Fans? Der Teaser-Satz spricht einen Kernschatten an und obwohl einige Fans glauben, es handelt sich dabei um den Schatten des Erdenbaums, so glauben einige auf Reddit, dass mehr dahintersteckt.

Reddit-User Naqamel meint, dass im Englischen das „Umbra“ für den Schatten einer Sonnenfinsternis steht und deutet dabei in Richtung „Schloss Sol“ auf dem Berggipfel der Riesen an. In diesem Schloss betete man die Sonnenfinsternis und ihre Kraft an.

Laut den Theorien hätte eine Sonnenfinsternis den ermordeten Godwyn den Goldenen zurückholen oder zumindest komplett erlösen können, doch Radahn, die Sternengeißel hielt mit seiner Gravitationskraft alle Sterne im Schach und verhinderte so dieses Vorhaben.

Zudem ist interessant, dass dieser Plan auch von Miquella, der Schlüsselfigur aus dem kommenden DLC verfolgt wurde. Nachdem man also auf Schloss Sol den Kommandaten Niall besiegt und in den höchsten Turm gelangt ist, kann man von einer geisterhaften Gestalt erfahren, welchen Plan die Einwohner verfolgt hatten.

Der Geist hat folgendes zu sagen: „Fürst Miquella, vergebt mir. Die Sonne wurde noch nicht verschluckt. Unsere Gebete reichten nicht aus. Euer Kamerad bleibt seelenlos … Jetzt werde ich ihn nie sehen, euren göttlichen Haligbaum…“.

Da Radahn aber für den Start des DLCs vernichtet werden muss, könnte Godwyn eine wichtige Rolle in der Story spielen. Durch sein Ableben können die Sterne sich wieder bewegen und so könnte eine Sonnenfinsternis stattfinden. Sollte die Theorie stimmen, so könnte Godwyn als Schatten oder gar ganze Figur in Form eines Bosses zurückkehren, um euch zu vernichten.

Was haltet ihr von der Theorie? Glaubt ihr, hinter „Umbra“ verbirgt sich nur der Schatten des Erdenbaums oder glaubt ihr, das hat etwas mit der Sonnenfinsternis zu tun? Solltet ihr mehr zum DLC „Shadow of the Erdtree“ erfahren wollen, haben wir für euch die passende Übersicht.