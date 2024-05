Der Schöpfer von Monkey Island arbeitet an einem neuen Spiel – Vielleicht stellt er es sogar fertig

Der Entwickler Ron Gilbert ist für seine großartigen Point&Click-Abenteuer bekannt. Sein neuestes Spiel soll ein RPG mit Einflüssen von Zelda und Diablo werden.

Was ist das für ein Entwickler? Ron Gilbert ist ein Entwickler, der für seine Arbeit an den klassischen Point&Click-Adventures von LucasArts bekannt ist. Er gilt als Schöpfer der beliebten „Monkey Island“-Reihe, die gleich dreimal in den Top-10 des Genres auf Steam vertreten ist.

2022 erfüllte Gilbert den Traum vieler Fans mit Return to Monkey Island, doch der neue Grafik-Stil sorgte für gemischte Reaktionen. Jetzt arbeitet der Entwickler an einem völlig neuen Spiel.

Viele langjährige Fans freuen sich auf neue Projekte von Gilbert.

Zelda trifft Diablo trifft Point&Click?

Was wird das für ein Spiel? Das neue Projekt hat noch keinen Namen und wird unter dem Titel „RPGTBD“ geführt. Das steht für „RPG to be determined“, also so viel wie „noch festzulegendes Rollenspiel“. Auf der Website seines Studios Terrible Toybox und der X-Alternative Mastodon lässt Gilbert Fans am Entwicklungs-Prozess teilhaben.

Dadurch wissen wir, dass Gilbert seit einigen Monaten an dem Projekt arbeitet, welches er als Mischung aus den klassischen Zelda-Spielen, Diablo und Thimbleweed Park beschreibt. Bei Thimbleweed Park handelt es sich um ein Point&Click-Adventure von Terrible Toybox, in dem es darum geht, die Geheimnisse einer mysteriösen Stadt aufzudecken.

Es könnte also gut sein, dass das Rollenspiel neben dem guten alten Dungeon-Crawling auch ein bisschen Kopfarbeit erfordern wird.

Die Stadt erinnert an Zelda-Spiele zu GBA-Zeiten (via Terrible Toybox)

Das Rollenspiel soll laut Website Ende 2024 erscheinen, wobei das Studio die Möglichkeit einräumt, dass sich der Release auf Anfang 2025 verschieben könnte – es handelt sich hierbei schließlich um Spiele-Entwicklung, da gehört eine Verschiebung ja schon fast dazu.

Das setzt allerdings voraus, dass Gilbert das Spiel tatsächlich fertigstellt und das scheint keinesfalls gewiss. In einem Post auf Mastodon gibt der Entwickler die neue Quest-Designerin Elissa Black bekannt und erklärt: „Das erhöht die Wahrscheinlichkeit um 37 %, dass ich das Spiel fertig machen, bevor ich mich langweile und desillusioniert werde.“

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit insgesamt ist, verrät Gilbert leider nicht. Fans hoffen aber, dass der Entwickler seine Motivation aufrechterhalten kann, oder das Projekt auf anderem Weg fertiggestellt werden kann:

Marley: „Mit Artwork wie diesem wäre es ein Verbrechen, es nicht fertigzustellen!“ (via Mastodon)

Lutin Discret: „Bitte, wenn du es nicht beendest, veröffentliche es open-source, damit jemand anderes weitermachen kann, wo du angefangen ist.“

