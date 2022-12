Neuer Retro-Shooter erscheint 3 Wochen zu früh auf Steam, weil einer Katze langweilig war

Der Retro-Shooter Chop Goblins ist 3 Wochen vor dem eigentlich geplanten Release-Datum auf Steam erschienen, weil offenbar der Katze des Entwicklers langweilig war. Was dahintersteckt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Um welches Spiel geht es? Chop Goblin ist ein Retro-Shooter, der auf eine Retro-Optik setzt. Ursprünglich sollte das Spiel erst am 02. Januar 2023 erscheinen, ist allerdings schon 3 Wochen früher – seit dem 12. Dezember 2022 – auf Steam verfügbar und kostet 3,58 Euro.

Chop Goblin ist das neuste Spiel von David Szymanski, dem Entwickler des 2018 veröffentlichten Retro-Shooter Dusk. Mit Dusk war Szymanski sehr erfolgreich, der Shooter kam auf Steam sehr gut an – 97 % der über 17.000 Steam sind positiv.

Was hat die Katze gemacht? Wie „Chop Goblin“-Entwickler in einem Post auf Twitter am 12. Dezember 2022 schreibt, trage seine Katze „Zamboni“ die Schuld an dem verfrühten Release des Shooters. Die Kreaturen würden die Katze wohl an sich selbst erinnern, ergänzte er scherzhaft.

„WTF, ich bin gerade in mein Büro gekommen und habe entdeckt, dass Zamboni Chop Goblins zu früh veröffentlicht hat! Sie müssen ihn an sich selbst erinnern.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt „Chop Goblin“-Entwickler David Szymanski gibt auf Twitter seiner Katze Zamboni die Schuld an dem verfrühten Release

Ganz unschuldig ist Szymanski an dem verfrühten Release jedoch wohl nicht. In einem zweiten Tweet ergänzt der Entwickler wenige Minuten später:

„Ich war gelangweilt, also ist Chop Goblins jetzt erhältlich! (via Twitter).“

Goblin-Chaos in verschiedenen Epochen

Worum geht es in Chop Goblin? Ihr seid in ein Museum eingedrungen, in dessen Keller böse Kreaturen namens „Chop Goblins“ in einer Truhe gefangen waren.

Doch sie sind wieder frei und richten in der Spielwelt großen Schaden, weshalb es eure Aufgabe in der Kampagne des Shooters ist, die fiesen Gestalten zu jagen.

Dabei reist ihr nicht nur durch die Stadt, in der das Museum liegt, sondern auch durch die Zeit und besucht das Transsilvanien von 1800, das antike Griechenland und eine nicht allzu ferne Zukunft.

Der Shooter setzt auf ein vergleichsweise kurzes Gameplay und kann in einer einzigen Sitzung durchgespielt werden. Dementsprechend ist die Länge der Kampagne laut Entwickler auf 30 bis 60 Minuten begrenzt.

Spielerisch bietet Chop Goblin 5 verschiedene Waffen, 5 Level in unterschiedlichen zeitlichen Epochen, verschiedene Gegnertypen sowie Auszeichnungen und Leaderboards.