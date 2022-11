Kostenloser Shooter auf Steam ist wie GTA im PvP – Jede Runde dauert nur 5 Minuten

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Dazu gibt es den Hinweis vom Entwickler: „Jeder, der in der Vergangenheit bereits echtes Geld für das Spiel ausgegeben hat, sollte automatisch die Deluxe Edition in seinem Steam-Konto haben. Diese ist 15 USD wert, genauso wie das Spiel zuvor. Es wird also niemand durch diese Änderung Geld verlieren. Wenn ihr den DLC nicht habt, kontaktiert mich bitte so schnell wie möglich über Discord oder die Steam-Foren.

In jeder Runde werden Skills nach dem Zufallsprinzip generiert, weshalb ihr nie im Vornherein wisst, was euch erwartet und ihr euch flexibel im Spielstil darauf abstimmen müsst.

Wie sieht das Gameplay in Gene Shift Auto aus? Das Setting ist eine Mayhem City, wie man sie aus GTA kennt. Ihr müsst euch sowohl vor anderen Spielern als auch vor Cops in Acht nehmen.

Hier könnt ihr nachlesen, was der Begriff „Roguelike“ bedeutet und warum das Spielgenre so genannt wird .

Was ist Gene Shift Auto für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um einen PvPvE Battle-Royale, das von GTA inspiriert wurde. Der Spieler wird in eine chaotische Stadt geworfen und kann sich dort mit diversen Fähigkeiten austoben. Gene Shift Auto liefert Kämpfe, Missionen und Verfolgungsjagden im Stil eines Roguelike-Spiels.

