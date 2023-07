Diablo 4: Twitch-Streamer kritisiert Blizzard scharf für eine „politisch korrekte“ Änderung

Bei Diablo 4 hat Blizzard am 8. Juli den Titel für einen Erfolg geändert: Aus dem Wort „Predator“ (Prädator) wurde ein „Enemy“ (Gegner). Das ruft den Twitch-Streamer Asmongold auf den Plan, der Blizzard für diese Änderung scharf kritisiert.

Was ist das für eine Änderung:

Für den Erfolg, 25 Siege im PvP zu erhalten, hieß der Titel, den man sich in Diablo 4 anzeigen lassen konnte, ursprünglich „Predator“. Auf Deutsch hieß der Titel „Prädator“

Mit einer Änderung am 8. Juni wurde der Titel aber in Enemy (dt. Gegner) verändert.

Diese Titel können sich Spieler in Diablo 4 über ihrem Namen anzeigen lassen.

Blizzard nimmt das Wort „Predator“ aus Diablo 4

Warum ist der Titel „Predator“ schwierig? Das Wort „Predator“ wird im Englischen häufig im Zusammenhang mit sexuell übergriffigem oder sogar gewalttätigem Verhalten benutzt. Man beschreibt damit unter anderem Gewalttäter, die sexuelle Handlungen vollziehen: Ein Predator jagt eine Person aus sexuellem Interesse, so wie ein Raubtier seiner Beuten nachstellt.

Vergewaltiger und Kinderschänder werden in den USA als “sexual predators” bezeichnet.

In den USA gab es etwa eine populäre TV-Sendung „To Catch a Predtaor“, in der man gezielt Personen über das Internet an einen Ort lockte, um sie als Pädophile zu enttarnen und von der Polizei verhaften zu lassen.

Ansonsten ist das Wort „Predator“ vor allem durch die Actionfilm-Reihe mit Arnold Schwarzenegger geprägt. An sich bezeichnet der Begriff ein „Tier, das einem anderen auflauert“ und stammt vom Lateinischen Wort für „rauben“ ab. Es heißt eigentlich soviel wie „Raubtier“.

Warum hat man das geändert? Blizzard wollte offenbar das Wort „Predator“ aus Diablo 4 streichen, weil man es als sexuell negativ vorbelastet sah und fürchtete, eine Person könne getriggert oder unangenehm berührt werden, wenn sie auf jemandem trifft, der das Wort „Predator“ im Namen trägt.

Auch im Deutschen kam diese Änderung von „Prädator“ auf „Gegner“, obwohl wir im Deutschen im Alltag diese sexuell konnotierte Bedeutung von „Prädator“ nicht haben – das Wort wird ohnehin im Deutschen praktisch nicht verwendet.

„Die Übersensibilität wird langsam langweilig“

Wie war die Redaktio? Auf Reddit gab es einen großen Thread zu dem Thema. Die meisten reagierten mit Unverständnis auf die Änderung. Der Top-Kommentar spricht davon, dass diese „Übersensibilität langweilig werde.“

Andere sprechen von einer „falschen Empörung“ von Leuten, die nicht selbst denken können.

Blizzard hat seit 10 Jahren die sensibelsten Spieler im Internet angelockt

Das sagt Asmongold: Für den Twitch-Streamer Asmongold, einen Blizzard-Kenner, passt dieses Verhalten mittlerweile zu Blizzard. Er sagt:

Ich denke, also schon wieder, so Änderungen zeigen, dass Blizzard die letzten 10 Jahre damit verbracht hat, die sensibelsten Babys überhaupt im Internet dafür zu gewinnen, ihre Spiele zu zocken. Sie haben sich so sehr bemüht, diese sensiblen Pussys anzuziehen: Diese sensiblen Weicheier wollen nicht „Predator“ in ihrem Spiel, also bekommen sie ihren Willen.

Er führt aus, Blizzard sei nicht mehr das, was es früher war, diese Firma sei weg:

„Die Leute, die früher hier gearbeitet haben, die Leute, die die Spiele gemacht haben, die ihr mochtet, die Leute gehören wahrscheinlich in den Knast. Und die Leute, die neuen Leute, deren Ideen von Spaß ist es drei Effekte hinzuzufügen, die erst nach dem Tod wirken. Bei einem Mob. Also sattelt auf. Ihr seid bei einem Höllenritt dabei.“

Asmongold glaubt, die Änderung kam, weil sich einige Leute über den Titel beschwert hätte und man bei Blizzard kein Risiko eingehen wollte, auf „schräge Art gesehen zu werden.“

Blizzard sei jetzt übervorsichtig und würde vor Angst vor einem erneuten Skandal auch Dinge ändern, die absurd seien: etwa „eine Drachenlady mit attraktivem Modell.“ Dabei gäbe es keine Chance, dass Blizzard in einen weltweiten Sex-Skandal gerate, nur weil ein Modell in WoW attraktiv aussehe.

Mit diesen Änderungen würde Blizzard ihre Geschichte „zu Tode würgen“. Man könne nun keine gute Geschichte mehr von Blizzard erfordern, denn gute Geschichten beschäftigten sich mit der „wahren Natur des Menschen“. Diese Geschichten würden das wahre Leben widerspiegeln.

Von Blizzard erwartet Asmongold solche Geschichten nicht mehr. Sie hätten zu viel Angst dafür, Geschichten mit Parallelen zur Realität zu schreiben. So gebe es auch nichts mehr zum Scharlachroten Kreuzzug in WoW, weil der zu nahe an Hassgruppen aus der Realität läge.

In der Tat passt die Änderung zu einigen „Zensur“-Maßnahmen, die Blizzard im Zuge des Sex-Skandals durchgezogen hat, so hat man unter anderem nackte Frauen in WoW durch Obst ersetzt:

