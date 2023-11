Eine solche Umfrage wurde nun geleakt und vom YouTuber Bellular ausführlich in einem Video diskutiert. So könnte eine Erweiterung zwischen 50 und 100 $ kosten und mit unterschiedlichen Features daher kommen.

Was ist das für eine Umfrage? Blizzard befragt regelmäßig Spieler, um herauszufinden, mit welchen, teils kontroversen, Ideen man das Spiel erweitern kann. In der aktuellen Umfrage, die geleakt wurde, stellt Blizzard Pläne für unterschiedlich teure Erweiterungen vor. Die Teilnehmer der Umfrage werden gefragt, welche Erweiterungen sie kaufen würden. Die Erweiterungen bieten dabei unterschiedliche Features.

Warum verliert Asmongold wahrscheinlich die Wette? Eine Umfrage zur Monetarisierung der nächsten Erweiterung von Diablo 4 wurde geleakt. In der Umfrage stellt Blizzard in Aussicht, Lager-Erweiterungen als Bonus beim Kauf einer Premium-Erweiterung anzubieten. Also genau der Punkt, um den es sich die Wette dreht.

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Was war das für eine Wette? Asmongold hat vor 5 Monaten in seinem Livestream mit einem Zuschauer gewettet. Asmongold sagte, Blizzard würde innerhalb von 6 Monaten, keine Lager-Erweiterungen für Echtgeld verkaufen.

