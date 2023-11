Asmongold kommt aus dem Grinsen nicht raus: „Wenn WoW ehrliche Trailer machen würde, sähe das so aus“

Die ganze Wahrheit über WoW: The War Within – das verspricht zumindest ein Video, mit dem der Twitch-Streamer Asmongold sich auseinandergesetzt hat.

Auf der BlizzCon 2023 haben die Entwickler von World of Warcraft gleich drei neue Erweiterungen angekündigt und auch das erste große Cinematic zu „The War Within“ gezeigt. Während die allgemeine Stimmung in der WoW-Community gut ist, gibt es jedoch auch Kritiker und Zweifler, die das Ganze skeptisch sehen. Darunter ist auch Asmongold, der Blizzard und neuen WoW-Erweiterungen grundsätzlich erstmal nicht traut, bis er sie gespielt hat.

In einem seiner neusten Videos beschäftigt er sich mit einem „Cinematic“, das die Wahrheit hinter The War Within aufdecken will – und dafür Anduin und Thrall in die Rolle von aktiven und inaktiven WoW-Spielern steckt.

Was ist das für ein Video? Bei dem Video „World of TherapyCraft: An HONESTCON Cinematic“ wurde das Original-Cinematic von „The War Within“ genommen und mittels KI und zusätzlicher Bearbeitung mit neuem Sinn gefüllt. So kann man Anduin erleben, der eigentlich mit WoW aufgehört hat und nun von Thrall besucht wird, um „über seine Gefühle zu reden“.

Während Thrall versucht, Anduin davon zu überzeugen, dass er doch wieder zum Raid zurückkehren soll, listet Anduin die ganzen Probleme auf, die es gegenwärtig in der World of Warcraft gibt. Das sind Mikrotransaktionen oder die Story, die für einige in sehr fragwürdige Richtungen geht und zum Teil unausgegoren wirkt.

Auch wenn das Video natürlich humoristisch gemeint ist, stecken da doch einige Körner Wahrheit drin. Denn es stimmt natürlich, dass WoW „Gold verkauft“ über die WoW-Marke und der Integrität des Spiels schadet. Auch dass sich die Art der Verkäufe ändert, ist wahr – immerhin gab es eine große Diskussion um den „3-Tage-Vorabzugang“. Und zuletzt ist da der Fakt, dass ein einziges Shop-Mount in WoW mehr Geld eingebracht hat, als StarCraft 2.

Asmongold (und seine Community) scheinen in den meisten Punkten mit breitem Grinsen zuzustimmen.

Community feiert das Video: Auch bei der Community kommt das Video ziemlich positiv an. Hier einige Meinungen aus den YouTube-Kommentaren des Quellvideos:

„Das ist buchstäblich ein Meisterwerk.“

„Holy Shit, das war gut. Mein ganzer Körper tut vor Lachen weh.“

„Das ist viel zu gut und auch viel zu wahr.“

Wie steht ihr zur nächsten WoW-Erweiterung? Seid ihr ähnlich skeptisch und zynisch? Oder freut ihr euch auf das, was kommt?

Dass der neuste Raid so leicht ist, hat übrigens auch Vorteile.