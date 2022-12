Das neue Action-MMO Warlander startet in die Closed Beta auf Steam – So macht ihr kostenlos mit

Das Action-MMO Warlander mischt MOBA mit Hack&Slash-Elementen und erscheint am 24. Januar 2023 auf Steam. Doch bevor es losgeht, spendieren die Entwickler dem Free2Play-Titel noch eine Closed-Beta. MeinMMO verrät euch, wie ihr mitmachen könnt.

Wann startet die Closed-Beta? Die Closed-Beta für Warlander ist heute gestartet und soll bis zum Realse-Datum am 24. Januar spielbar sein. Bis dahin wird es jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag ab 20:00 Uhr CET eine sogenannte Happy Hour geben. Während dieser Zeit könnt ihr mit den Entwicklern zusammen spielen!

Beachtet aber, dass euer Fortschritt in der Closed-Beta nicht permanent ist. Mit dem offiziellen Release wird euer Fortschritt zurückgesetzt, damit alle Spieler auf dem gleichen Level starten können. Die Entwickler arbeiten übrigens auch an einer Version von Warlander für die PS5 und die Xbox.

Wie kann man an der Closed-Beta teilnehmen? Wer bei den Worten “Closed-Beta” jetzt an ein kompliziertes Einladungsverfahren denkt, den können wir beruhigen. Denn grundsätzlich kann jeder an dem Test teilnehmen.

Dazu müsst ihr lediglich das Discord des japanischen Entwicklers Toylogic besuchen. Schreibt dort einen der Admins an und fragt eure Zugangsdaten an. Die Admins des Discordservers erkennt ihr an den grünen Usernamen.

Einen ersten Eindruck des Gameplays von Warlander, könnt ihr euch hier im Teaser anschauen.

PvP-Schlachten aus MMORPGs im MOBA-Format

Was ist Warlander für ein Spiel? Warlander ist ein Action-MMO in der Third-Person-Perspektive mit einem einzigartigen Setting, das klassische Mittelalter- und Fantasy-Elemente mit Robotern und mächtigen Belagerungswaffen verbindet.

In Warlander könnt ihr als Krieger, Kleriker oder Magier in die Schlachten ziehen. Diese Klassen funktionieren so, wie ihr es von klassischen MMORPGs erwarten würdet:

Krieger – Spezialisiert auf Nahkampf, kann Tanken oder ordentlich Schaden austeilen

Spezialisiert auf Nahkampf, kann Tanken oder ordentlich Schaden austeilen Kleriker – Spezialisiert auf Support, kann verbündete Einheiten heilen oder mit Stärkungszaubern unterstützen

Spezialisiert auf Support, kann verbündete Einheiten heilen oder mit Stärkungszaubern unterstützen Magier – Spezialisiert auf Fernkampf, kann mächtige Zauber wirken

Für jede dieser Klassen könnt ihr Fähigkeiten freispielen, die es euch ermöglichen, die Klassen ganz an euren Spielstil anzupassen. Die Schlachten selbst erinnern an PvP-Gefechte aus MMORPGs wie Guildwars 2, Elder Scrolls Online oder Warhammer Age of Reckoning.

Wie funktioniert das Gameplay? Warlander bietet euch zwei verschiedene Spielmodi:

Im Eroberungsmodus tretet ihr einer von zwei Armeen bei und versucht anschließend eine Festung zu erobern. Insgesamt 80 Spieler müssen hier unter anderem Belagerungswaffen einsetzen, um die Festungsmauern zum Einsturz zu bringen.

Im 5-Armeen-Modus treten hingegen insgesamt 100 Spieler in epischen Schlachten gegeneinander an. Das Spielprinzip gleicht hier eher einem Battle-Royal, denn diejenige Armee gewinnt, die am Ende übrig bleibt.

Das Spielprinzip verspricht vielschichtige Action, da ihr den strategischen Aspekt nicht vernachlässigen dürft. Ihr müsst taktische Entscheidungen treffen und den richtigen Zeitpunkt für eure Offensive finden. Ihr könnt aber genauso gut durch defensive Strategien und Diplomatie gewinnen, die Entscheidung liegt ganz bei euch.

Habt ihr Lust auf Warlander bekommen? Meldet ihr euch für die Closed-Beta an? Habt ihr vielleicht sogar schon an einem der früheren Tests teilgenommen und könnt von euren Erfahrungen berichten? Lasst und gerne einen Kommentar dar!

