Neues Online-Spiel versucht mutiges Konzept, setzt auf PvP-Schlachten aus MMORPGs – Open Beta auf Steam ab Montag

Es lohnt sich, mehrere Spielfiguren zu erstellen und zu pflegen. In jedem Match könnt ihr bis zu 5 Figuren in euer Deck packen, deren Stärke auch durch ihr „Valor“-Level bestimmt wird.

Viele Elemente auf den Maps lassen sich dabei eindrucksvoll zerstören und die Festung ist am Ende kaum wiederzuerkennen. Das liegt auch an mächtigen Zaubersprüchen, die selten spawnen und verheerende Angriffe auf die feindlichen Linien erlauben.

Warlander dringt damit in eine Nische, die das PvP-Gefühl der großen MMORPGs in ein Format mit schnellen Lobbys pressen möchte. Statt lange spielen zu müssen, um euren Charakter auf ein PvP-Match vorzubereiten, startet ihr in Warlander ein Match und bekommt eine ähnliche Erfahrung serviert.

Aufbau und Tempo der Gefechte erinnern dabei an PvP-Schlachten aus MMORPGs wie Elder Scrolls Online oder Guild Wars 2. Wir binden euch ein kurzes Gameplay-Video ein für einen ersten Eindruck. Der Clip stammt von den Entwicklern, Spieler-Gameplay ist in Third-Person:

Was ist Warlander für ein Spiel? Das Action-Game wird entwickelt vom japanischen Studio Toylogic und wirft bis zu 100 Spieler auf eine Map, die in Third-Person-Ansicht um den Sieg ringen.

Warlander ist ein brandneues Free2Play-Online-Spiel auf Steam und verpackt Schlachten, wie man sie aus MMORPGs kennt, in ein abgespecktes Format. MeinMMO konnte auf der gamescom bereits Gameplay sehen und stellt euch den Titel kurz vor. Wollt ihr selbst reinschauen, startet am 12. September eine Open Beta.

Insert

You are going to send email to