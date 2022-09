Neuer Mix aus MOBA und Hack and Slash soll auf PS5 kommen – „Wer hätte gedacht, dass Kriege so bunt sein können“

Bunte Kämpfe und vertraute Mechaniken: Wer den Trailer von Warlander gesehen hat, stellt sofort fest, das hier an Effekten nicht gespart wird. Feuer-Animationen sowie Zaubereien, Fähigkeiten und mehr lassen euch in ein lebendiges Schlachtfeld eintauchen.

Was ist Warlanders? Das Spiel „Warlanders“ ist ein Mix aus einem MOBA und einem Hauch von Hack and Slash und als Free2Play erhältlich. In diesem Spiel tretet ihr mit eurem Kampftrupp aus Rittern oder Magiern einer Schlacht bei und kämpft um den Sieg. Dabei tretet ihr online immer gegen Gegner aus aller Welt an.

Ein neues Spiel mit einem Mix aus MOBA- und „Hack and Slash“-Komponenten hat seinen Beta-Start hinter sich und sieht richtig gut aus. Wir zeigen euch Warlanders genauer und führen euch in die Welt der Schlachten.

