Neuer MMO-Shooter für PC, Xbox und PS5 will das Genre revolutionieren – und besser als Anthem sein

Project LLL möchte nichts weniger, als das Genre MMO-Shooter revolutionieren. In einem neuen QnA gaben die Entwickler von NCSoft (Aion, Blade & Soul) Einblicke in ihre Pläne.

Was ist das für ein Spiel? Project LLL soll ein neuer MMO-Shooter werden. Die Entwickler versprechen eine riesige, offene Welt, realistisches Gunplay und viel Innovation. In der Spielwelt kämpfen Menschen in einem einzigen Schauplatz mit Mutanten, riesigen Kampfrobotern und sogar Dämonen.

Vom Setting her siedelt sich das Spiel in einer nahen Zukunft an. Ihr spielt in einem postapokalyptischen Seoul des 23. Jahrhunderts. Allerdings nahm die Welt bereits in der Vergangenheit einen leicht anderen Weg, sodass ihr angepasste Elemente im Spiel seht.

In einem ersten Trailer könnt ihr euch das Spiel und sogar Gameplay anschauen:

Neuer Shooter soll einzigartige Aspekte bieten

Was sagen die Entwickler über Project LLL? In einem neuen Video reagieren verschiedene Entwickler des Spiels auf Fragen und Kommentare der Community. Los geht es etwa mit Vergleichen zu The Division und Anthem. Dazu heißt es:

Viele sagen, dass LLL diesen AAA-Titeln [Anthem, The Division] ähnlich ist oder dahinter zurückbleibt. Das verlieh uns mehr Energie und Motivation. Wir nehmen uns die Kommentare zu Herzen, um LLL zu einem noch besseren Spiel als die genannten zu machen.

Das soll vor allem über innovative Neuerungen geschehen. LLL soll ein MMO-Shooter mit komplett offener Spielwelt werden. Durch diese könnt ihr euch zu Fuß oder mit verschiedenen Fahrzeugen am Boden und in der Luft bewegen.

Wie in vielen anderen Shootern, sollen Deckung, der “High Ground” und das Wissen über das Terrain eine Rolle spielen. Spieler sollen dabei zusammenarbeiten, sich aber auch gegenseitig sabotieren können. Die Spiel-Inhalte sollen sich dabei dynamisch verändern, abhängig von verschiedenen Situationen. Hier gab es jedoch keine genaue Erläuterung.

Ihr könnt Gebiete scannen, um dort Gefahren auszumachen, Luftschläge ordern oder Energieschilde aktivieren, um einkommende Geschosse zu blockieren. Außerdem können die Spieler selbst in Roboter hüpfen und mit diesen kämpfen, was an Titanfall erinnert.

Die Spieler können aus verschiedenen Charakteren wählen, die alle besondere Namen und Hintergrundgeschichten haben. Diese Charaktere nehmen verschiedene Rollen ein – Tank, DD oder Support.

Wie steht es sonst um Waffen? Die Waffen im Spiel sollen sich sehr realistisch anfühlen. Dazu wurde Motion Capture mit Mitgliedern des Militärs durchgeführt. Die Waffen sollen sehr detailreich sein und die Schuss-Animationen sollen mindestens so viel Arbeit gekostet haben, wie das gesamte restliche Design der Waffen.

Zudem nehmen viele Dinge Einfluss auf das Handling der Waffe, etwa das Gewicht des Inventars oder die Bewegung des Spielers.

Was wurde zur Technologie verraten? NCSoft legt besonders hohen Wert auf präzises Gameplay und gute Performance. So soll die Umsetzung zwischen dem Drücken einer Taste und der Aktion auf dem Bildschirm so kurz wie nie zuvor sein.

Auch bei der Grafik, dem Sound und der Physik sei sehr stark auf Details geachtet worden.

Das komplette Entwickler-Video könnt ihr euch mit deutschen Untertiteln auf YouTube anschauen:

Wann soll das Spiel erscheinen? Project LLL soll simultan weltweit im Jahr 2024 erscheinen. Der Release ist für PC und aktuelle Konsolen geplant. Der Shooter entsteht in der Unreal Engine 5. Die Entwicklung begann vor knapp drei Jahren.

Welche Infos fehlen? Bisher gibt es keine Aussagen zum Bezahlmodell. Darüber möchten sie sich erst später Gedanken machen. Etwas unklar ist auch noch, was die genauen Spielinhalte sind. Kämpft man vor allem gegen andere Spieler oder NPCs? Gibt es Nebenquests oder einen sonstigen roten Faden, dem man folgt? Viele Aussagen dazu klingen noch sehr vage.

Was sagt ihr zu dem Shooter? Spricht euch das Gameplay an? Oder fehlen noch zu viele Details?

