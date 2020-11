Nein, eure Xbox Series X geht nicht in Rauch auf wie in diesen Videos

Seit dem Release der Xbox Series X kursieren Bilder und Videos von stark qualmenden Konsolen. Einige Spieler behaupten, die neue Next-Gen-Konsole würde überhitzen. Es handelt sich dabei allerdings offenbar um Fakes, die mit der Standby-Funktion der Xbox zusammenhängen.

Was sind das für Bilder? Auf Twitter, YouTube und anderen sozialen Kanälen gibt es aktuell immer wieder Posts und Berichte von qualmenden Xbox Series X. In den Clips ist zu sehen, wie dicker Rauch oder Qualm aus den Öffnungen an der Oberseite der Konsole strömt.

Diese Videos haben häufig Titel oder Beschreibungen wie: „Die Xbox Series X überhitzt und raucht am Launch-Tag“. Zu sehen ist das etwa in dem hier eingebundenen Video von Para Seoul:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

In den Videos sieht es so aus, als käme der Rauch von Hardware, die bei der Benutzung zu heiß läuft. In einigen Threads auf Twitter erstellen und teilen die Nutzer sogar diverse Memes zu der qualmenden Xbox.

Allerdings handelt es sich hierbei meist um Fakes. Schon zuvor hatte ein Tester die Temperatur der Konsole gemessen und kam zum Ergebnis: Die Xbox Series X ist kühler als die Xbox One und PS4.

Vermeintlicher Rauch ist nur Trend-Dampf

Das steckt dahinter: Wie bereits einige Nutzer anmerken, ist der „Rauch“ aus den Konsolen viel zu dicht und schwer, um von einem Brand zu stammen. Offenbar haben sich einige Spieler einfach einen Spaß mit ihren E-Zigaretten und Verdampfern erlaubt.

Diese Tabak-Alternative erzeugt durch verschiedene „Liquids“ dichten und schweren Dampf. Wenn dieser beim Ausatmen in die Lüfter der auf Standby geschalteten Xbox gepustet wird, steigt er kurze Zeit später aus den Lüftern der Konsole oben wieder auf.

Das sorgt schließlich für den entsprechenden Effekt. Der Nutzer @mraftw auf Twitter erklärt in einem kurzen Clip genau, wie das funktioniert:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

So lief der Release der Konsole wirklich: Seit dem 10. November ist die Xbox Series X offiziell veröffentlicht. Einige Spieler haben ihre Konsole zwar schon früher erhalten, ein paar wenige davon aber leider die falsche Xbox.

Generell lief der Launch relativ problemlos. Es kam zu einem Problem mit dem Xbox-Live-Service, der jedoch schnell wieder gelöst wurde und nicht alle Spieler betraf.

Die Stimmung unter den Spielern ist ebenfalls positiv. In den ersten Reviews zur Xbox Series X freuen sich die Nutzer über die Leistung der Konsole und die deutlich kürzeren Ladezeiten bei ihren Lieblingsspielen.

Auch die Größe, über die zuvor noch gespottet wurde, hat viele Spieler überrascht. Die Xbox Series X ist wohl doch kleiner als gedacht. MeinMMO-Redakteur Patrick Freese hat selbst eine der neuen Konsolen zu Hause und sie ausführlich getestet und geprüft. Sein Fazit findet ihr in unserem Review zur Xbox Series X hier auf MeinMMO.