Einige Probleme, wie eine vermeintliche Überhitzung, sind dagegen jedoch offenbar erfunden. Die Xbox Series X geht nicht in Flammen auf, wie es so manche Videos und Bilder behaupten. Dabei handelt es sich um einen Trick mit Dampf und dem Lüfter:

Wie lief der Launch der Xbox Series X? Am 10. November erschien die Next-Gen-Konsole und sie stieß auf ein positives Echo. In den ersten Reviews freuen sich Nutzer über die kurzen Ladezeiten und die bessere Leistung .

Was sagt Microsoft? Obwohl sich viele Tweets und Beschwerden direkt an Microsoft und das Xbox-Team richten, gibt es bisher keine offizielle Aussage zu dem Problem.

