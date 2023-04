Twitch-Streamer erklärt, warum WoW gerade stirbt, obwohl das MMORPG besser als je zuvor ist

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Wie schlimm ist es für ihn gerade? Der Streamer analysiert, dass die Zahlen auf WoW-Videos im Vergleich zu Battle for Azeroth etwa nur noch ein Zwölftel so groß sind wie damals.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Streamer sagt: Blizzard war schon immer eine furchtbare Firma, aber ihre Spiele machten Spaß, daher konnten viele über die Probleme hinwegsehen. Weil WoW aber in so einem schlechten Zustand war, als der Skandal losbrach, fiel es vielen sehr leicht, sich jetzt vom MMORPG und Blizzard zu trennen.

Gleichzeitig sei noch Final Fantasy XIV explodiert und ein „furchtbarer Skandal“ sei Blizzard um die Ohren geflogen, der viel Enthusiasmus gekostet habe. Weil WoW in einem so schlechten Zustand war, sei es leicht gefallen, die moralische Entscheidung zu treffen, sich vom Spiel zu distanzieren.

Woran liegt das? Laut dem Streamer liegt die Krise von WoW gerade in der Vergangenheit, die letzte Erweiterung Shadowlands und vor allem die lange Wartezeit auf Patch 9.1 sieht er als die größten Gründe dafür, dass WoW gerade so tief unten sei und es nur wenige Leute interessiere:

WoW ist gerade brillant. Dragonflight ist fantastisch, einfach eine richtig gute Erweiterung. Nach meiner Meinung war WoW noch sie so gut wie heute – zumindest auf einer Stufe mit den besten Versionen, die WoW je hatte. Das Spiel ist fundamental richtig gut heute. Die Leute mögen das Spiel so sehr wie damals Legion, eine der besten Erweiterungen.

Insert

You are going to send email to