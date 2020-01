Eine Questreihe aus World of Warcraft wurde nachträglich gelöscht. Besonders bitter: Die ist eigentlich wichtiger Teil der aktuellen Story …

Der Patch 8.3 Visionen von N’Zoth hat World of Warcraft nicht nur um einige Inhalte erweitert, sondern offenbar auch einigen Content entfernt. Das ist den ersten Spielern nun aufgefallen, die eine beliebte Questreihe noch einmal erleben wollte. Das absurde dabei: Die recht umfangreiche Questreihe wurde erst vor wenigen Monaten ins Spiel implementiert. Und das, wo die Stimmung gerade eh schon schlecht ist.

Worum geht es in der Questreihe? Die Quest „Dem Schwarzen Prinzen auf der Spur“ erzählte die Suche nach dem Schwarzen Drachen Furorion. Da Geistwandler Ebenhorn in der Herzkammer von der Leere angegriffen wird, suchen Magni, MUTTER und der Spieler eine Lösung.

Man reist kreuz und quer durch die Welt auf der Suche nach Furorion, der überall seine Agenten installiert hat. Dabei entdeckt man Schritt für Schritt neue Aufzeichnungen des schwarzen Drachen und muss am Ende sogar in die Katakomben von Karazhan, um einen rettenden Trank für Ebenhorn zu finden.

Warum ist die Questreihe wichtig? Die Quest verbindet die aktuellen Geschehnisse der Geschichte und erklärt, warum Furorion in Patch 8.3 überhaupt im Thronsaal der Allianz auftaucht. Außerdem enthielt die Questreihe jede Menge Hintergrundwissen zum Schwarzen Drachen, denn sie war eigentlich eine „Schnitzeljagd“ in der man immer mehr Tagebuchseiten von Furorion fand und so mehr zu seinen Motivationen und Taten erfuhr.

Die Questreihe bildet die Grundlage dafür, dass Furorion aktuell in der Lage ist, einen Schutz gegen die Leere und den Einfluss von N’Zoth zu entwickeln.

Warum wurde die Quest entfernt? Einen genauen Grund dafür gibt es nicht, denn auch in den Patchnotes zu Patch 8.3 gab es keinen Hinweis darauf, sodass wieder viel Raum für Spekulation ist.

Manch ein Spieler vermutet, dass Blizzard die Quest entfernt hat, damit neue Spieler schneller aufschließen können und den aktuellen Content rascher erreichen. Eine weitere Theorie ist, dass Blizzard damit fiese Memes verhindern wollte. So wäre es merkwürdig, wenn man die „Finde Furorion“-Quest in der Herzkammer annimmt, während Furorion in genau dieser Kammer steht.

Andere vermuten, dass die Entwickler eigentlich noch mehr mit Furorion geplant hatten, diese Pläne aber verwerfen mussten, um sich stattdessen nun völlig auf Shadowlands zu konzentrieren.

Furorion hilft uns dabei, den Umhang aufzuwerten.

Spieler sind sauer, lassen Frust raus: Im Subreddit von WoW wird diese Entdeckung wild diskutiert. Die Spieler sind vor allem unzufrieden.

So sagt vladtheimplierIII:

Ich bin diese Erweiterung langsam angegangen, habe nicht aufgehört und diese Quest trotzdem irgendwie verpasst. Ich bin darüber ziemlich sauer. […] Es ergibt keinen Sinn für mich, diese Quest zu entfernen. Macht sie einfach optional. Ich verstehe es nicht.

Oder wie es Grockr formuliert:

Wow. Für jemanden wie mich, der seit Patch 8.0 nicht mehr gespielt hat und gerade alte Storys nachholt (wie Nazjatar), bis er im neuen Content angekommen ist, tötet das jegliches Verlangen irgendwann nochmal zurückzukommen.

Andere Quests wurden früher schon entfernt: Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass eine solche wichtige Quest aus dem aktuellen Addon entfernt wurde. Auch die Questreihe, mit der man MUTTER zur Herzschmiede bringt ist nicht mehr im Spiel zu finden.

Neue Spieler und Nachzügler müssen also weniger Aufgaben erledigen, um auf den aktuellen Stand der Story zu kommen – aber wichtige Story-Elemente fehlen. Das ist besonders schade, wenn es sich um Questreihen handelt, die zum Teil sogar vertont wurden.

Oder wie seht ihr das?

