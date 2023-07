WoW Guide: So schaltet ihr den geheimen Händler in Naxxramas frei

Ebenfalls interessant sind die „Verbeulten“ Rüstungsteile, die er verkauft. Diese verwandeln sich bei Benutzung in ein zufälliges Item aus Kalimdor oder den Östlichen Königreichen. Das sind in den meisten Fällen alte Transmogs von grauer, weißer, grüner oder blauer Qualität. Allerdings könnt ihr auch sehr viel Glück haben und eines der „Roh-Items“ erhalten, mit denen ihr euch Tier-3-Teile bauen könnt – auch wenn das sehr viel Zeit und Gold erfordert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Begebt euch nun zum Konstruktviertel in den letzten Raum, wo der Boss Thadius sich befindet. Tötet ihn am besten direkt, damit er und seine beiden Diener bei der nun anstehenden Kletteraktion nicht stören.

Benutzt den Greifhaken, wodurch alle Charaktere eures Accounts die Fähigkeit erhalten, sich an bestimmte Haken in ganz Naxxramas heranziehen zu können.

Ihr müsst nun drei Gegenstände in Naxxramas sammeln, die ihr an unterschiedlichen Orten finden könnt.

Mit Patch 10.1.5 Risse in der Zeit hat Blizzard den Zugang zu einer besonderen Version von Naxxramas in World of Warcraft ermöglicht. Doch den Zugang zu erhalten, ist nur der erste Teil einer Reihe von größeren Geheimnissen. Denn Naxxramas hat viele Neuerungen erhalten – darunter auch ein versteckter Händler. Wir verraten euch, wie ihr Zackett Schädelschmetter als dauerhaften Händler freischaltet.

Ihr wollt euch das Tier-3-Set verdienen und die Geheimnisse von Naxxramas ergründen? Wir zeigen, wie ihr den geheimen Händler in World of Warcraft freischaltet.

Insert

You are going to send email to