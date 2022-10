WoW Gilde verlassen: Welchen Befehl nutzen?

Wie kann man die Gilde in WoW verlassen? Das funktioniert mit einem einfachen Befehl im Chat, den wir euch hier zeigen.

Um was geht es? In World of Warcraft könnt ihr Gilden beitreten, um gemeinsam zu leveln, quatschen, oder auch zu raiden. Trifft man irgendwann die Entscheidung, die Gilde zu verlassen, muss man das nur noch im Spiel umsetzen.

Der Befehl, um eine Gilde zu verlassen:

Öffnet euren Chat mit „Enter“ und tippt dann „/gquit“ und bestätigt mit „Enter“

Achtung: Ihr werdet nicht gefragt, ob ihr bestätigen wollt – Nachdem ihr mit Enter eure Nachricht bestätigt habt, seid ihr direkt aus der Gilde

Tipp: Erspart euch Peinlichkeiten und schreibt /gquit ohne Anführungsstriche in den Chat. Sonst landet die Nachricht ohne Auswirkung im Chat

Gilde verlassen ohne Chat-Befehl: Die zweite Möglichkeit, eine Gilde in WoW zu verlassen, geht über das Gilden-Menü.

Ruft mit „J“ das Gildenmenü auf und macht einen Rechtsklick auf euren Namen in der Auflistung der Spieler

Klickt auf „Gilde verlassen“

Ihr werdet jetzt gefragt, ob ihr euch sicher seid, dass ihr die Gilde verlassen wollt

Bestätigt ihr das, dann verlasst ihr die Gilde

Beide Versionen funktionieren in WoW und in WoW Classic.

Gilde als Gildenmeister verlassen – So geht’s hier

Das müsst ihr wissen: Wenn ihr der Gildenmeister seid und Member habt, könnt ihr vor dem Verlassen eurer Gilde einen anderen Spieler zum Meister ernennen.

Doch was, wenn ihr der Gildenmeister einer Gilde ohne Mitglieder seid?

Das ist der Befehl für Gildenmeister:

Mit „/gdisband“ könnt ihr eine Gilde ohne Member komplett auflösen

Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Guide helfen konnten und ihr eure Gilde nach euren Vorstellungen verlassen konntet. Seid ihr auf der Suche nach einer neuen Gruppe zum Spielen, dann schaut in die Handels- und Such-Chats. Dort werden oft Gilden beworben.

Im Gildenbrowser könnt ihr auch nach Communitys suchen

Im aktuellen WoW (also nicht in Classic) findet ihr auf „J“ einen Gildenbrowser, wenn ihr noch keine habt. Dort könnt ihr angeben, welche Rolle ihr spielt und euch in einem Kommentar kurz vorstellen. Die Gildenmeister können eure Bewerbung dann einsehen und entscheiden, ob ihr zur Gilde passt. Ihr selbst könnt im Suchfilter auch einstellen, welche Art von Mitspielern ihr sucht.