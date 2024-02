Das neue Event in WoW will 70.000 Gold von euch für einen Erfolg und ihr habt nur kurz Zeit dafür

Seit dem 5. Februar läuft das „Liebe liegt in der Luft“-Event in World of Warcraft. Seit diesem Jahr gibt es dort einen neuen Erfolg, bei dem ihr örtliche Handwerker unterstützen sollt. Das kostet aber ganz schön viel Kohle und bringt … nichts. Fans sind verwirrt.

Was ist da für ein Erfolg?

Der Erfolg „Unterstützt Eure lokalen Handwerker“ ist ein Event-Erfolg für das „Liebe liegt in der Luft“-Event.

Für den Erfolg erhaltet ihr 10 Erfolgs-Punkte. Sonst nichts, zumindest nichts, was bisher bekannt wäre: weder Mounts noch andere Kosmetika.

Das Event läuft vom 5. bis zum 19. Februar. Ihr habt also nur 2 Wochen Zeit, um euch den Erfolg zu sichern.

Warum brauche ich 70.000 Gold? Das ist die Voraussetzung für den Erfolg. Allerdings könnt ihr nicht 70.000 Gold auf einmal spenden, sondern müsst 7 Tage lang 10.000 Gold spenden.

Immerhin müsst ihr das Gold nicht an aufeinanderfolgenden Tagen abgeben, sondern könnt euch die Spenden einteilen. Trotzdem habt ihr nur kurz Zeit für den Erfolg. Den entsprechenden NPC vom Handwerker-Konsortium findet ihr außerhalb von Sturmwind bzw. Orgrimmar.

Das Event ist auch die einzige Quelle für das Liebesraketen-Mount, das nun ganz anders heißt. Es zählt zu den seltensten überhaupt:

„Filter für Leute, die dumm genug sind, ein Token dafür zu zahlen“

Die Entscheidung, einen so teuren Erfolg einzuführen, wird gemischt aufgenommen. Zwar sind 70.000 Gold nicht mehr so viel wie früher und für die meisten Spieler recht leicht zu bekommen, aber trotzdem eine ordentliche Menge für 10 Erfolgspunkte.

Auf Reddit und Co. kommen direkt Vergleiche mit der WoW-Marke auf. Diese liefert Spielzeit gegen Gold oder Gold gegen echtes Geld. Für 20 € bekommt ihr aktuell 333.866 Gold auf EU-Servern (Stand 5. Februar).

Das heißt, für den Erfolg würdet ihr rund 4 Euro zahlen. Auf US-Servern wäre das sogar noch teurer, hier ist die Marke traditionell deutlich günstiger zu bekommen. Der historische Tiefpreis dort liegt sogar bei lediglich 17.907 Gold (via wowtokenprices).

Die Idee passt aber offenbar in Blizzards Idee, den Spielern wieder Gold abzunehmen. Das kam schon Anfang des Jahres auf, als ein neuer Händler mit absurden Preisen eingeführt wurde.

Ob der Erfolg bis auf die Punkte wirklich nichts bringt, kann aktuell noch niemand zu 100 % bestätigen. Zumindest bisher gibt es aber offenbar nichts, was damit irgendwie in Verbindung steht und es gibt immerhin etliche andere Cosmetics zu erspielen, etwa Rosen, die ihr im Mund tragen könnt und neue Mounts.

Andere Spieler meinen aber, der Erfolg könne später noch wichtig werden, wenn auch eher im Spaß. In 2 Jahren finde man dann heraus, dass man diesen Erfolg brauche, um ein „geheimes Spielzeug zu bekommen, das Münzen in Herzform ausgibt“ an die „Bauern“, die nicht genug Geld hatten.

Dass Blizzard zumindest darauf baut, dass Spiele noch sehr viel später Dinge finden, wäre nicht sehr verwunderlich. Aus der vorigen Erweiterung Shadowlands wurde etwa erst jetzt, 2 Jahre später, eines der letzten geheimen Items gefunden und das nur, weil 6 Leute mit einem seltenen Spielzeug an der richtigen Stelle saßen.