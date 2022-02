In WoW könnt ihr jetzt die rosa Liebesrakete farmen, die gar nicht mehr so heißt

Das gilt allerdings pro Charakter. Ihr könnt mit jedem Charakter, der mindestens Stufe 50 erreicht hat, den Kampf in Burg Schattenfang absolvieren und habt so eine Chance, die Rakete zu erhalten. Je mehr Charaktere ihr auf hoher Stufe habt, desto mehr Chancen habt ihr folglich auch, dieses begehrte Reittier zu ergattern.

Wie kann man das Reittiere farmen? Im Grunde benötigt ihr dabei pro Charakter nur wenige Minuten – Tanks und Heiler können es nahezu ohne Zeitaufwand machen, reine Damage-Dealer müssen unter Umständen einige Minuten warten. Meldet Euch einfach über den Dungeon-Browser für das aktuelle Event „Chemiemanufaktor Krone“ („The Crown Chemikal Co.“( an. Das führt, sobald 4 Mitspieler gefunden wurden, zu einem Besuch in der Burg Schattenfang mit einem einzigen Bosskampf.

Auch wenn die Community rund um World of Warcraft gerade ein bisschen aufgeregt ist, da bald Cross-Faction-Play kommt, liegt auch gerade wieder Liebe in der Luft. Das alljährliche Valentins-Event ist gestartet und lockt mit einem der seltensten Reittiere, die WoW zu bieten hat. Die ehemalige „Rosa Liebesrakete“, die nun aber den Namen „Herzensbrecher X-45“ trägt.

In World of Warcraft ist das Valentinsevent wieder gestartet. Zeit, eines der seltensten und begehrtesten Reittiere zu farmen.

