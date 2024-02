WoW: Nach 2 Jahren finden Spieler eines der letzten geheimen Items von Shadowlands

Das geheime Item „Erleuchteter Ruhestein“ wurde nach über zwei Jahren in World of Warcraft gefunden. Wir verraten, wie ihr das Rätsel löst.

Auch wenn World of Warcraft Shadowlands nicht unbedingt als beste Erweiterung in das kollektive Gedächtnis der Spielerschaft einging, so hatte das Add-on doch zahlreiche Rätsel und Geheimnisse. Manche davon wurden bis heute nicht gelöst. So gab es einen besonderen Ruhestein, der zwar schon ewig in der Auflistung der Spielzeuge angezeigt wurde, aber niemand wusste, wie man ihn erhält – bis jetzt.

Fast zwei Jahre nach dem Release des Gebiets „Zereth Mortis“ wurde nun das Spielzeug: „Erleuchteter Ruhestein“ gefunden. Wir verraten euch, wie ihr ihn bekommt.

WoW-Geheimnis: Erleuchteter Ruhestein – So bekommt ihr ihn

Was ist das für ein Gegenstand? Der „Erleuchteter Ruhestein“ ist ein Spielzeug, das die Funktion eures Ruhesteins übernimmt. Solltet ihr noch kein Ruhestein-Spielzeug besitzen, spart ihr somit einen Inventarplatz. Darüber hinaus hat dieser Ruhestein eine besondere Animation. Der Charakter streckt die Arme in den Himmel, um eine kleine Sphäre zu beschwören, während der eigene Charakter in gülden schimmernde Gitter eingehüllt wird.

Wie bekommt man das Spielzeug? Um das Geheimnis lösen zu können, benötigt ihr insgesamt 6 Spielerinnen oder Spieler – es handelt sich um ein Gruppen-Rätsel. Jeder dieser Charaktere müssen das Spielzeug „Sphäre der erleuchteten Grübelei“ besitzen. Das Spielzeug könnt ihr erhalten, wenn ihr bei der Fraktion „Die Erleuchteten“ einen ehrfürchtigen Ruf genießt und anschließend die Paragon-Kiste erhaltet, also den Ruf-Balken ein weiteres Mal füllt. Dann könnt ihr die „Kiste des Erleuchteten Ermittlers“ beim Ruf-Händler abholen und mit etwas Glück das Spielzeug erhalten.

Falls ihr damals zur Zeit von Zereth Mortis aktiv gespielt habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr dieses Spielzeug bereits besitzt.

Begebt euch anschließend nach Zereth Mortis und ziemlich zentral zur Mitte der Karte. Dort schwebt eine große Kugel, die von insgesamt sechs Säulen umrundet ist. Positioniert auf jeder der Säule einen Charakter.

Auf diesen großen Säulen muss je eine Person das korrekte Spielzeug verwenden.

Sobald alle Charaktere in Position sind, müssen sie zeitgleich ihre „Sphäre der erleuchteten Grübelei“ verwenden – beachtet, dass ihr sie nur im Sitzen verwenden könnt.

Sollte alles korrekt funktionieren, dann gibt es ein gebietsweites Emote im Chat, das darauf hinweist, dass das Portal des Grüblers sich geöffnet hat.

Jetzt reist ihr schnell zur südlichen Säule. Dort schwebt nun ein großes, weißliches Portal, das ihr einfach anklicken müsst – und schon gehört euch der neue Ruhestein!

Müssen alle die Voraussetzungen erfüllen? Nein. Solange 6 Charaktere anwesend sind, die das Spielzeug besitzen und damit das weiße Portal beschwören können, genügt das völlig. Auch andere Spieler, die nicht aktiv am Öffnen des Portals teilnehmen, können dieses plündern und sich so den „Erleuchteter Ruhestein“ holen.

Habt ihr euch den Ruhestein schon geholt?

Ebenfalls neu ist gerade eine Anpassung für euren Drachen – die müsst ihr rasch abholen, oder ein Jahr warten.