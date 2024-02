WoW: Neuer Shop-Gegenstand kostet 30 € – einige Fans sind echt sauer

Ein ziemlich schickes Transmog-Set sorgt in World of Warcraft für Stress. Denn viele sehen nicht ein, so viel Geld dafür ausgeben zu müssen.

Erst gestern ging in World of Warcraft der Handelsposten für den Februar live. Für viele ging damit wohl ein kleiner Traum in Erfüllung, denn wer schon immer mal sein inneres „Magical Girl“ kanalisieren wollte, der kommt voll auf seine Kosten.

Allerdings gab es auch ein wenig Ernüchterung, denn lediglich das pinke Set ist über den Handelsposten erhältlich. Das schwarze Set, das eher einen etwas düsteren Gothic-Stil hat, war nicht zu finden. Manch einer rätselte, wo das Set wohl herkommen mag – und jetzt haben wir die Antwort:

Es ist im Shop gelandet und das für stolze 30 €.

Was ist das für ein Set? Das „Gewand der Zwielichtshexe“ ist ein neues Transmog-Set, das ganz im Look japanischer Magical-Girl-Charaktere daherkommt – allerdings mit einem düsteren Anstrich, nämlich in den Farben schwarz und lila. Dieser leichte „Gothic“-Look hatte es vielen Fans schon angetan, als die Sets vor Monaten im Datamining entdeckt wurden.

Das Gewand der Zwielichtshexe, zusammen mit dem Zwielichthimmelsstreuner-Reittier. 30 Euro.

Warum sind die Leute sauer? Das liegt daran, wie das Set im Shop von World of Warcraft angeboten wird. Denn wenn ihr nur das Transmog-Set kaufen wollt, dann schaut ihr in die Röhre. Es wird lediglich im Bundle, zusammen mit einem Reittier angeboten, dem Zwielichthimmelsstreuner. So kommt auch der stolze Preis von 30 € zustande.

Zusammen mag das ein durchaus akzeptabler Preis sein, wenn man bedenkt, dass Reittiere seither je einzeln schon 20 € kosten.

Wenn man allerdings nun bedenkt, dass beide im Bundle enthaltenen Objekte im Grunde nur Recolor bereits bestehender Gegenstände sind, dann steigt die Frustration. Mehr noch, weil man nicht gezielt einzeln das Transmog-Set kaufen kann, sondern den höheren Preis bezahlen muss, um das Bundle zu erhalten.

Kann man das Set auch anders bekommen? Ja. Wer besonders viel Gold besitzt, kann sich das Set – wie üblich – auch einfach mit der WoW-Marke kaufen, anstatt dafür Echtgeld auszugeben. Aber selbst dann hat das ganze Paket einen Wert von knapp 1.000.000 Goldstücke, was doch ein stattliches Sümmchen ist.

Immerhin: In der Beschreibung des Angebots steht, dass das Set später auch im Handelsposten landen wird, allerdings frühestens „3 Monate, nachdem das Angebot im Shop ausgelaufen ist“ – das wäre dann im besten Fall der Juni 2024. Wer es mit dem Set nicht eilig hat, sollte sich einfach einige Monate gedulden und das Set dann für Händlerdevisen kaufen, ohne jetzt 30 € dafür blechen zu müssen.

Was haltet ihr von dem Set und der Verkaufsmethode? Ganz in Ordnung oder einfach frech?

Dinge, die nicht in den Handelsposten kommen sollen, hat Blizzard auch klargestellt.