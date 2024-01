WoW: Neuer Händler nur für Reiche – edle Waffenskins, die richtig viel Gold kosten

World of Warcraft will, dass ihr euer Gold loswerdet. Ein NPC verkauft neue Waffen-Skins – aber die sind richtig teuer.

Ein neuer, etwas geheimer Händler hat in World of Warcraft seinen Laden geöffnet. Allerdings dürften viele Spielerinnen und Spieler sich die besonders exklusiven Angebote gar nicht leisten können. Denn um die schicken vergoldeten Waffen oder gar das goldene Reittier zu bekommen, sind ziemlich hohe Summen fällig. Über 2.000.000 Gold müsst ihr ausgeben, wenn ihr alles wollt, was die neue Händlerin anbietet.

Wo findet man den Händler? Fräulein Xiulan („Ms Xiulan“) findet ihr beim Schwarzmarkt-Auktionshaus auf der untersten Ebene der aktuellen Hauptstadt Valdrakken. Der Zugang ist bei den Koordinaten 14 / 54, unter der Insel, auf dem die Drachen-Babys spielen.

Ihr müsst Xiulan ansprechen und dann die Dialog-Option wählen, dass ihr an „besonders teuren“ Waren interessiert seid. Daraufhin könnt ihr das Sortiment der Pandaren einsehen.

Beim Schwarzmarkt findet ihr die Händlerin.

Was verkauft Fräulein Xiulan? Im Angebot hat die Pandaren-Dame einige besonders exklusive Skins – sowohl für Waffen als auch für Schilde und ein dickes Reittier.

Sie verkauft:

Name Art des Items Goldkosten Goldener Resonanzkristall Reittier 1.200.000 Vergoldeter Karabiner des Hexenjägers Waffe (Schusswaffe) 100.000 Vergoldeter Kronenspalter Waffe (Zweihandaxt) 90.000 Vergoldetes Skarabäusbollwerk Schildhand (Schild) 100.000 Trophäen des königlichen Hexendoktors Rücken 80.000 Wache des königlichen Hexendoktors Schildhand (Schild) 80.000 Kopfbedeckung des majestätischen Greifenreiters Kopf 75.000 Leichenschnitzer des Marauderkönigs Waffe (Stangenwaffe) 100.000 Helm des jähzornigen Kreuzfahrers Kopf 75.000 Arsenal: Flüsternde Tempelklingen Waffen 200.000

Wer all ihre Gegenstände kaufen will, muss dafür tief in die Tasche greifen, denn das schlägt mit satten 2.100.000 Gold zu Buche. In WoW-Marken „umgerechnet“ entspricht das einem Preis von knapp 160 € (Stand 03.01.2024).

Wie lange bleibt das Angebot bestehen? Das Angebot von Fräulein Xiulan bleibt nur einige Monate aktiv. Fragt man sie danach, dann sagt sie, dass ihre Gegenstände nur bis „Ende August“ im Angebot bleiben und Restbestände danach in das Schwarzmarkt-Auktionshaus verfrachtet werden – und dort vermutlich zu deutlich höheren Preisen.

Das deckt sich ungefähr mit dem möglichen Release des Pre-Patches für die nächste WoW-Erweiterung „The War Within“. Wer diese besonderen Skins und das Reittier haben will, sollte also in den nächsten Monaten ordentlich Gold scheffeln.

Warum macht WoW das? Gründe dafür gibt es wohl viele. Zum einen versucht World of Warcraft in den letzten Monaten immer mehr Transmog-Gegenstände und Anpassungen im Spiel zugänglich zu machen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Manche gibt es über den Handelsposten, andere etwa über die Rückkehr des alten Naxxramas und wieder andere durch Geheimnisse und Rätsel.

Da ist es nur logisch, dass ein Teil der neuen Gegenstände auch über die Ingame-Währung Gold verkauft wird – wie eben in diesem Fall. Das dient dann gleichermaßen als „Gold Sink“, also eine Möglichkeit für vermögende Spielerinnen und Spieler, ihr Gold loszuwerden. Solche Händler gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach.

Ein fader Beigeschmack ist bei solchen Händlern jedoch immer, dass Gold auch direkt für Echtgeld „gekauft“ werden kann, indem man etwa die WoW-Marke im Auktionshaus verkauft. So lassen sich allen Gold-Preisen auch immer Euro-Preise zuordnen. Kritiker bemängeln hier schon seit Langem, dass das die Integrität des Spiels ruiniert habe und eine milde, aber existente Form von „Pay2Win“ darstellt.

Was haltet ihr von solchen Händlern nur für Reiche und deren Angebot? Eine gute Sache für exklusive Belohnungen? Oder nur ein billiger Trick, um zum Gold-Kauf zu verleiten?