WoW Dragonflight: Neues Max-Level 70 – Wie lange dauert die Kampagne?

Mit Dragonlfight bekommt World of Warcraft seine 9. Erweiterung und erneut 10 Stufen, die ihr aufsteigen müsst bis zum neuen Endgame. MeinMMO verrät, wie lange ihr dazu in etwa brauchen werdet.

So lang dauert es bis Stufe 70: MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte die aktuell laufende Alpha von Dragonflight zusammen mit Marylin Marx von der GameStar bereits vorab testen. Dabei stand uns allerdings lediglich ein Gebiet zur Verfügung und wir spielten von Stufe 65-68.

Für die 3 Stufen brauchten wir grob 5 Stunden. Aus dem Spielen können wir daher ableiten, dass der Weg zu Stufe 70 in etwa 15-20 Stunden dauern wird. Allerdings hängt das von einigen Faktoren ab, wie:

Seid ihr in einer Gruppe unterwegs? Wir waren stets zu zweit.

Lest ihr die Questtexte ausführlich? Wir haben die meisten übersprungen.

Welche Klasse spielt ihr? Mit 2 DPS-Rufern geht es recht zügig.

Wie viele andere Spieler sind unterwegs und kämpfen mit euch um Quest-Mobs? Bei uns war es leer.

Erledigt ihr Dungeons nebenher? Im Test standen uns noch keine Instanzen offen.

Wie gut seid ihr im Drachenreiten, dem neuen Feature von Dragonflight? Geübte Reiter kommen schneller an weit entfernte Orte.

Alpha-Gameplay zum Drachenreiten seht ihr hier im Video:

Seid ihr besonders schnell, werdet ihr vermutlich sogar schon in 10 Stunden fertig sein können. Nehmt ihr euch lieber viel Zeit oder meistert die Dungeons auf dem Weg, kann es durchaus länger dauern. Ihr findet die Einschätzung zu Dragonflight von Mary auf der GameStar.

Wie viel Story steckt in Dragonflight? Die reinen Kampagnen-Quests machten bei unserem Test etwa ein Viertel bis ein Drittel der Aufgaben aus. Wir waren vor Erreichen von Stufe 68 bereits durch mit der Story im Azurblauen Gebirge und hatten noch 4 Quest-Hubs offen.

Mehr als nur die Kampagne – Die Inhalte von Dragonflight

Wie viel steckt im neuen Addon? Nachdem ihr Stufe 70 erreicht habt, stehen euch haufenweise weitere Aktivitäten zur Auswahl – „endlos viel“, wie Product Director Pat Dawson im Interview meinte. Wir haben bisher 8 Dungeons ausgemacht und einen Schlachtzug, konnten sie allerdings allesamt noch nicht testen.

Zusätzlich zum Drachenreiten als neues Feature kommen die Rufer der Drakthyr als neue Klasse ins Spiel. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat den Rufer 7 Stunden lang gespielt und ist begeistert von der neuen Klasse.

Ihr findet in unserem Special mehr Informationen zu den Rufern und im Video aufgenommenes Gameplay aus der Alpha:

Dragonflight will allerdings ohne sogenannte „geliehene Macht“ auskommen. Stattdessen setzt die Erweiterung auf traditionelle Inhalte wie Talentbäume, die für alle zurückkehren sollen. Ihr findet in unserem Sammelartikel alles zu den Inhalten von Dragonflight.

Wann startet Dragonflight? Der Release der neuen Erweiterung ist noch für 2022 angesetzt. Ein genaues Datum steht noch aus, allerdings ist Ende November unter vielen Fans heiß diskutiert. Das würde sich auch mit dem Verkauf fürs Weihnachtsgeschäft decken.

Ob Dragonflight zu früh oder zu spät kommt, ist derweil ebenfalls ein heiß umstrittenes Thema. Im Podcast erläutern wir diese Frage genauer:

Bis Dragonflight erscheint, bekommt WoW Shadowlands erst einmal noch eine letzte Season und irgendwann in der kommenden Zeit soll zudem die Classic-Version vom 2. Addon Wrath of the Lich King erscheinen. Für alle, die auf Dragonflight warten, gibt es also zumindest noch ein wenig was zu tun.

Freut ihr euch schon auf Dragonflight?