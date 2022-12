WoW: Pfiffiger Schurke zeigt, wie stark die Klasse gerade im PvP ist – Tötet Gegner in 1 Sekunde

Schurken sind traditionell eine der fieseren Klassen in World of Warcraft, wenn es um den Kampf Spieler gegen Spieler (PvP) geht. Mit der neuen Erweiterung Dragonflight hat ein Spieler nun eine Möglichkeit gefunden, so gut wie jeden anderen Spieler zu töten, ehe der überhaupt reagieren kann.

So stark sind Schurken gerade: Schon im PvE stehen Schurken laut ersten Einschätzungen an der Spitze der DPS-Rankings für die 1. Season in Dragonflight. Jetzt sind sie aber im PvP noch fieser, als sie es schon vor 18 Jahren in Classic waren.

Der Spieler und Twitch-Streamer Palumor hat eine Kombination aus Talenten für den Täuschungs-Schurken, Fähigkeiten und Items gefunden, die so gut wie jeden anderen Spieler in nur etwa einer Sekunde töten können.

Der Feind kann sich dabei nicht einmal wehren, denn er ist die ganze Zeit über betäubt. Und selbst, wenn er schnell genug reagieren könnte, ist der Schaden so enorm hoch, dass die meisten Charaktere einfach umfallen würden.

Wie funktioniert das? Palumor nutzt die Fähigkeiten „Widerhallender Tadel“ und „Schattenschlag“ zusammen mit einigen Buffs, die ihm garantierte und stärkere kritische Treffer ermöglichen. Das alles benötigt aber präzise Ausführung, genaues Timing und Makros, um überhaupt zu funktionieren:

eröffnet mit einem Schattentanz, um das Talent „Danse Macabre“ zu aktivieren

nutzt einen Solarplexus, um erste Stapel von Danse Macabre zu aktivieren und den Gegner zu betäuben

Fieser Trick betäubt den Gegner ein zweites Mal und baut weitere Stapel auf

Symbol des Todes, Schattenklingen und ggf. Schmuckstücke erhöhen den folgenden Schaden

Schattenschlag trifft den Gegner nun garantiert kritisch, bei ihm für rund 50.000 Schaden

anschließend trifft Widerhallender Tadel in Kombination mit Kaltblütigkeit erneut garantiert kritisch, hier für rund 110.000 Schaden

dazu kommt Schaden aus Quellen wie normalen Angriffen und den Schattenklingen selbst

Reicht das noch nicht, kann der Finisher Ausweiden nachgesetzt werden, um dem Gegner den Rest zu geben. In der Schadens-Aufstellung von Palumor sind insgesamt grob 300.000 Schaden innerhalb der wenigen Augenblicke zu sehen.

Hier seht ihr das alles im Video:

„Ich hoffe, sie nerfen das nicht“

Palumor ruft alle seine Schurken-Kollegen dazu auf, „das auszunutzen, bevor es generft wird“. Er geht fest davon aus, dass Schurken diese Möglichkeit nicht dauerhaft haben werden, dazu sei der Schaden einfach zu krass.

Widerhallender Tadel ist die Fähigkeit, die Schurken in Shadowlands bekommen haben, wenn sie sich den Kyrianern angeschlossen haben. Sie war schon in Shadowlands zu stark und wurde deswegen im PVP generft. Jetzt, mit Dragonflight, wurden die Nerfs allesamt zurückgenommen.

Andererseits können Schurken mit dieser Skillung auch nichts anderes machen, als einen Gegner direkt zu töten. Das hilft in Arenen enorm, in Schlachtfeldern aber kaum. Für durchgehenden Schaden ist der Build absolut nutzlos.

Zumindest um einen Fehler handelt es sich bei dieser starken Kombination nicht. Von denen hatte WoW aber früher schon ziemlich kuriose …

Haben die Gegner etwa einen Paladin, der schnell genug reagieren, hat der Schurke seine eine Chance, die er hat, vertan. Die Zeit, bis er die Combo noch einmal nutzen könnte, ist schlicht zu lang. Die Schattenklingen haben 2 Minuten Abklingzeit und ohne diese geht ein guter Teil des Schadens verloren. Selbst Widerhallender Tadel alleine braucht 45 Sekunden, um wieder bereit zu sein.

Für die Klassen-Fantasie des gemeinen Attentäters, der ein Ziel erledigen und dann wieder verschwinden kann, ist der Build genau richtig. Ob er generft wird, muss sich noch zeigen. Schurken sind ohnehin eine der unbeliebtesten Klassen, zumindest bei euch:

