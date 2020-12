Mit dem heutigen Neustart der Server wurde ein Hotfix für World of Warcraft: Shadowlands aufgespielt, der an der Balance der Klassen schraubt. Todesritter, Druiden und Jäger bekommen dicke Nerfs, aber auch die Top-PvP-Killer sind betroffen.

Das sind die Nerfs: Heute, am 16. Dezember 2020, kam ein neuer Hotfix für World of Warfcraft, der unter anderem in letzter Minute den neuen Raid Schloss Nathria schwieriger gemacht hat.

Zusätzlich dazu gingen einige Anpassungen für Klassen live. Besonders Unheilig-Todesritter, Gleichgewichts-Druiden und Treffsicherheits-Jäger trifft es:

Unheilig-Todesritter verlieren 20% der Effektivität ihrer „Meisterschaft: Schreckensklinge“

Gleichgewichts-Druiden verlieren 6% Schaden von „Sternenregen“ und der legendäre Effekt „Gleichgewicht aller Dinge“ verliert an Stärke

Treffsicherheits-Jäger verlieren jeweils 5% Schaden ihrer Fähigkeiten „Gezielter Schuss“ und „Arkaner Schuss“

Bei allen drei Klassen treffen die Nerfs die wichtigsten Werkzeuge für die Schadensausteilung. Im DPS-Ranking von Shadowlands waren alle drei bisher auf den Plätzen 1-3. Die Nerfs könnten das ändern.

DK, Druide und Jäger generft

Was bedeuten die Nerfs? Der Druide verliert mit Sternenregen zwar nur an Flächenschaden, „Gleichgewicht aller Dinge“ war bisher allerdings das stärkste Legendary für Gleichgewichts-Druiden.

Insbesondere mit der Nachtfae-Fähigkeit „Konvokation der Geister“, die 16 Zauber zufällig wirkt, konnten Druiden mit dem Legendary in kurzer Zeit starke Schadens-Spitzen erreichen. Die Nachtfae dürften aber noch immer der beste Pakt für Druiden sein.

„Meisterschaft: Schreckensklinge“ erhöht beim Unheilig-Todesritter den Schaden von Begleitern und den verursachten Schattenschaden. Da fast sein gesamter Schaden aus diesen beiden Elementen besteht, trifft ihn der Nerf besonders hart. Insgesamt sollten Todesritter mit 5-7% weniger Schaden rechnen.

Todesritter müssen mit signifikant weniger Schaden rechnen.

Beim Jäger machen „Gezielter Schuss“ und „Arkaner Schuss“ gemeinsam knapp 50% des Schadens aus. Der Nerf trifft ihn also für etwa 2-3% seines Gesamt-Schadens.

So stark sind die Klassen noch im Ranking: Druiden und Jäger verlieren in der DPS-Liste möglicherweise einen Platz, könnten sich aber auch halten, da keine andere Klasse signifikant gebufft wurde. Sie haben also gute Chancen, weiter an der Spitze zu stehen.

Todesritter dagegen könnten größere Einbußen haben. Vom ehemaligen Platz 1 könnten sie durch den Nerf auf bis zu Platz 4 fallen. Allerdings muss sich hier noch einpendeln, wie stark die verschiedenen Werte nun für Unheilig-Todesritter sind und ob sich vielleicht andere legendäre Effekte nun eher lohnen.

PvP-Nerfs für Schurken

Das ändert sich noch: Zusätzlich zu den PvE-Nerfs bekommen Schurken eine Abschwächung im PvP. Das betrifft vor allem Schurken, die die Kyrianer als Pakt gewählt haben und Täuschungs-Schurken generell. Die wichtigsten Änderungen sind:

Die Seelenbandfähigkeit ‚Kampfmeditation‘ gewährt im PvP 50 % weniger Meisterschaft.

Die Effektivität des Mediums ‚Nachhall‘ der Kyrianer wurde im PvP um 50 % verringert (vorher 30 %).

Der Initialschaden der Kyrianerfähigkeit ‚Widerhallender Tadel‘ wurde im PvP um 50 % verringert.

‚Schattenklingen‘ fügt Spielercharakteren jetzt 30 % zusätzlichen Schaden zu (vorher 40 %).

Damit sollte es Täuschungs-Schurken nicht mehr möglich sein, gegnerische Spieler in der Arena, auf Schlachtfeldern oder im offenen PvP in wenigen Sekunden trotz defensiver Cooldowns zu töten. Das war bisher ein großer Kritikpunkt in der Community.

Wie sich die PvE-Änderungen konkret auf das Ranking und das Spiel ausüben, muss sich noch zeigen. Aktuell läuft das „Mythic-Race“, bei dem die USA bereits 7/10 Bossen getötet haben, bevor Europa überhaupt anfangen darf. Nach aktuellen Stand werden aber zumindest Todesritter dort noch immer gerne eingesetzt, da sie mit „Todesgriff“ eine äußerst nützliche Fähigkeit mitbringen. Wir warten gespannt ab, wer das Rennen für sich entscheidet und wie.