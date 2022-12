WoW bufft am Mittwoch 3 Klassen, die jetzt zu schwach sind – Und nerft 2 zu starke

Wir haben euch in einem kurzen Video 3 Tipps zum schnellen Aufleven eurer Waffen in CoD Warzone 2 zusammengestellt.

Diese startet „in der Woche des 12. Dezembers“, voraussichtlich also am Mittwoch, den 14. November. Ab da könnt ihr:

Dragonflight erschien am 29. November 2022. In unserem Special findet ihr alle Infos zur neuen Erweiterung . Der Trailer zeigt euch die wichtigsten Features in der Übersicht:

Es werden vereinzelt Zauber und Fähigkeiten, teilweise aber auch der Schaden insgesamt angehoben. Insbesondere Magier, Jäger und Schamanen dürften sich freuen. Die sind laut ersten Einschätzungen in der aktuellen Tier-List für Dragonflight in vielen Bereichen zu schwach.

