Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Welche Einschränkungen gibt es? In einem Bluepost im Forum erklärt Community Manager Linxy, dass nicht alle Aktivitäten von WoW das neue Feature unterstützen. Gilden etwa bleiben an die Fraktion gebunden.

Den eigentlichen Client müsst ihr dann noch einmal über den Battle.net-Client herunterladen. Nutzt am besten den gleichen Ordner wie für eure WoW-Installation, so könnt ihr Platz sparen. Im Spiel selbst funktioniert das Feature dann recht leicht:

Was ist das für eine Änderung? Im Januar 2022 gab Blizzard bekannt, dass World of Warcraft „Cross-Faction-Play“ bekommen wird . Das bedeutet: Horde und Allianz können viele Inhalte von WoW gemeinsam bestreiten.

In World of Warcraft steht eine große Veränderung bevor: Die Grenzen zwischen den Fraktionen werden teilweise abgeschafft. Es gibt allerdings Beschränkungen. Im Moment wird das neue Cross-Faction-Feature wird auf dem PTR getestet.

Insert

You are going to send email to