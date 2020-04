Eure beliebtesten Klassen in WoW haben einen riesigen Vorteil

World of Warcraft bietet mittlerweile 12 verschiedene Klassen. Ihr habt eure Lieblingsklasse ausgewählt und dabei kam es zu einem interessanten Ergebnis: Ihr bevorzugt Alleskönner.

Darum ging es in der Umfrage: Vor einiger Zeit haben wir euch gefragt, welches eure Lieblingsklasse in World of Warcraft ist. Jetzt, nach einer Woche, wollen wir schauen, wie ihr ausgesucht habt.

Das sind die Ergebnisse: Zur Zeit der Auswertung (13. April) haben 1.451 MeinMMO-Leser mitgemacht und abgestimmt. Die Auswahl ist zwar recht ausgeglichen, aber es gibt eine Tendenz:

Druide: 162 (11,16 %)

Paladin: 153 (10,54 %)

Jäger: 137 (9,44 %)

Krieger: 131 (9,03 %)

Schamane: 128 (8,82 %)

Hexenmeister: 120 (8,27 %)

Magier: 120 (8,27 %)

Schurke: 111 (7,65 %)

Dämonenjäger: 111 (7,65 %)

Todesritter: 109 (7,51 %)

Priester: 99 (6,82 %)

Mönch: 70 (4,82 %)

Anmerkung: Abweichungen bei der zweiten Nachkommastelle können durch Rundungen auftreten.

Dabei fällt auf, dass die meisten von euch Druiden am liebsten mögen. Diese, sowie auch der Paladin auf Platz 2, sind wahre Alleskönner. Über ein Fünftel von euch bevorzugt eine dieser beiden Klassen. Ein starker Gegensatz zum Verlierer, der ebenfalls alle Rollen ausfüllen kann: der Mönch.

Ebenfalls auffällig ist, dass der Dämonenjäger als neuste Klasse beliebter ist als Mönche und Todesritter, die beide vor ihm veröffentlicht wurden. Entweder ist der Reiz des Neuen noch da, oder die Klasse wirkt für euch einfach gelungener als die vorhergehenden Neuzugänge.

Der Vorteil der Klassen: Sie können alles

Darum sind Paladine und Druiden so beliebt: Nur wenige von euch haben erklärt, warum ihre Wahl auf das fiel, was sie denn am liebsten mögen. Allerdings zeigen sowohl Paladine als auch Druiden eine große Stärke: Sie können alles.

Druiden sind echte Alleskönner – genau wie Paladine.

Jede der benötigten Rollen in einer Gruppe (Tank, Heiler, DD) können von beiden Klassen ausgefüllt werden. Das gelingt durch schnelles Wechseln der Spezialisierung und Ausrüstung.

Druiden haben dabei die Nase vorn, denn sie können sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf Schaden machen – Paladine sind reine Melees. Zudem können Druiden mit ordentlich Schaden auftrumpfen, zumindest in der aktuellen DPS-Liste für WoW, wo sie über Paladinen stehen.

Was ist mit dem Jäger? Jäger gelten in der Community von WoW gemeinhin als recht leicht zu spielende Klasse. Das ändert allerdings nichts daran, dass zumindest eine ihrer Spezialisierungen in fast jedem Content in den oberen Rängen der DPS-Listen zu finden ist.

Jäger sind eine gute Einstiegs-Klasse und haben dabei das Potential, richtig stark zu werden, wenn man sie beherrscht. Viele Spieler beginnen ihre Reise in World of Warcraft mit einem Jäger und bleiben dann einfach dabei, wie MeinMMO-Leserin Julia Knölle auf Facebook: „Von Anfang an BM-Hunter, für mich die beste Klasse und ich komme damit am besten klar.“

Jäger gelten in WoW als besonders einsteigerfreundliche Klasse und viele Spieler bleiben dann dabei.

Die stärke aller eurer beliebten Klassen liegt also recht offensichtlich in ihrer Vielseitigkeit oder darin, dass sie einen leichten Einstieg versprechen. Vor allem Druide und Paladin erlauben es euch, verschiedene Rollen auszufüllen, ohne dafür gleich einen neuen Charakter lernen zu müssen.

Warum ist der Mönch dann so unbeliebt?

Erstaunlich an der Sache ist, dass Mönche die mit einigem Abstand unbeliebteste Klasse sind, obwohl auch sie alle Rollen erfüllen können. Das könnte mehrere Gründe haben:

Mönche gelten als schwerer zu spielen

sie sind häufig nur in den unteren Rängen in DPS-Listen zu finden

andere Klassen können das, was sie auch können, nur etwas besser

Dabei haben Mönche einzigartige Mechaniken in jeder ihrer Spezialisierung. Das führt allerdings auch dazu, dass viele Schlachtzugs-Gruppen deswegen nur genau einen Mönch mitnehmen, der genau diese eine Aufgabe dann übernehmen soll.

Mönche können eigentlich auch alles – aber wohl nicht gut genug.

Ein gutes Beispiel ist die Fähigkeit „Mystische Berührung“ von Windläufern und Braumeistern, die den erlittenen physischen Schaden des Ziels um 5% erhöht und so allen Nahkämpfern in eurem Raid nutzt.

Mit der kommenden Erweiterung Shadowlands bekommen viele Klassen eine Überarbeitung und neue Fähigkeiten. Möglicherweise wird damit auch der Mönch wieder beliebter.

Sind die beliebtesten Klassen auch die besten?

Es ist schwer, zu beziffern, wie stark eine Klasse wirklich ist. Allerdings lässt sich die Stärke an der Leistung der besten Spieler einigermaßen ablesen. Beispielsweise am „M+-Score“ auf wowprogress.com, der anzeigt, wie gut Spieler in mythischen Schlüsselstein-Dungeons sind.

Die Seite zeigt, dass im Bereich der Tanks und DPS weder Druiden noch Paladine besonders beliebt sind. Hier bilden Krieger die absolute Mehrheit. Auch bei den DDs gibt es eher eine Tendenz zu Magiern, Schurken und Dämonenjägern.

Lediglich bei den Heilern sind sowohl Paladine als auch Druiden die Top-Klassen, die von den meisten Spielern bevorzugt werden. Sie sind also offenbar auch sehr stark, zumindest in diesem Bereich.

Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass beide Klassen im PvP und in Schlachtzügen gerne und häufig eingesetzt werden und das in jeder ihrer Rollen. Ihre Vielfalt wird zum Vorteil: Egal, was ihr spielen möchtet, mit diesen Klassen findet ihr schnell Anschluss.

Welche Klasse sollte ich spielen? Jede Klasse hat ihre Vor- und Nachteile und ein stark gespielter Charakter ist häufig besser (und spaßiger) als eine halbherzig gespielte „OP-Klasse“.

Wenn ihr euch selbst noch nicht entscheiden könnt, hilft euch bei der Auswahl möglicherweise das neue, große Feature von Shadowlands: Die Pakte. Mit diesen wird es besondere Pakt-Fähigkeiten geben, die sich je nach Pakt und Klasse unterscheiden. Den Einfluss auf die Klassen können wir noch nicht absehen, aber die Fähigkeiten bringen auf jeden Fall interessante Neuerungen.