Deutscher Regisseur wollte den Warcraft-Film machen – War für Blizzard einfach zu schlecht

Ich habe Paul Sams von Blizzard kontaktiert und der sagte: ‘Wir werden die Filmrechte nicht an dich verkaufen … ganz besonders nicht an dich.’ […] Weil es so ein großer Erfolg als Online-Spiel ist, vielleicht hätte ein schlechter Film dieses anhaltende Einkommen zerstört, das [Blizzard] damit verdient.

Du versuchst das zu machen, die Fans zufriedenzustellen, aber auf der anderen Seite hast du diese Hardcore-Gamer, die leben in ihrer eigenen Welt. Du kannst deren Ideen eines Films, der auf einem Videospiel basiert, gar nicht erfüllen, das ist unmöglich. Und um ehrlich zu sein, die wahren Gamer sind sowieso die typischen Download-Kerle, nicht wahr? Die bezahlen sowieso nichts für Filme, weil sie die Filme nur illegal herunterladen. Warum sollte ich also diese Leute zufriedenstellen? Ich brauche die normalen Zuschauer.

Was hat Uwe Boll gesagt? In einem Gespräch mit MTV News hatte Uwe Boll damals verraten, dass er sich auch um die Rechte des Warcraft-Films bemüht hätte. Seine Idee einer Umsetzung hätte aber wohl ganz anders ausgesehen – auch, weil er nicht so viel von den WoW-Fans oder Gamern im Allgemeinen hält:

Doch auch wenn der Film vor allem durch seinen Erfolg in China gerade so wirtschaftlich „okay“ war und die meisten zumindest zufrieden (wenn auch nicht begeistert) mit der Umsetzung waren: Es hätte viel schlimmer kommen können.

Auch wenn die Veröffentlichung des Films „Warcraft – The Beginning“ inzwischen fast 8 Jahre zurückliegt, reden Fans noch immer häufig über den Film. Viele wünschen sich eine Fortsetzung oder hoffen, dass Blizzard einen anderen Teil der Geschichte von World of Warcraft beleuchtet – etwa den Aufstieg des Lichkönigs.

