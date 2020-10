Das koreanische Studio Pearl Abyss ist vor allem für das Spiel Black Desert bekannt. Doch derzeit hat es mehrere neue MMOs und MMORPGs in Entwicklung. Die richten sich fast ausschließlich an PC- und Konsolen-Spieler. Die seien immer noch der größte Markt, so der Entwickler.

Das passiert derzeit bei MMORPGs: In den letzten Jahren erschienen kaum noch neue MMORPGs für den PC und wenn doch, dann waren es entweder Flops oder sie gingen in der Masse unter:

Die eher erfolgreichen MMORPGs der letzten Jahre waren Mobile-Games, wie Lineage 2M in Korea, Dragon Raja oder Black Desert Mobile. Von westlichen MMORPG-Firmen hingegen hört man nur Hiobsbotschaften, wie beispielsweise die Massenentlassungen beim Guild Wars 2 Entwickler ArenaNet.

So soll das Hauptquartier von Pearl Abyss einmal aussehen. (BildQuelle: MMO Culture).

Was plant Pearl Abyss? Das Unternehmen hinter Black Desert hat mit ihren MMORPGs in den letzten Jahren gut verdient. Nach eigener Aussage machten sie 1,7 Mrd. US-Dollar Umsatz in den 10 Jahren seit ihrer Gründung. 40 % davon stammen aus Europa und Nordamerika (via MMO13).

Mit dem Geld haben sie den Bau eines riesigen neuen Hauptquartiers, sowie den Kauf von EVE-Entwickler CCP Games finanziert.

Nun fokussieren sich auf die Entwicklung von 3 neuen MMOs. Spannend dabei ist, dass Pearl Abyss nicht auf Mobile, sondern auf PC und Konsolen setzt.

Für Crimson Desert ist ein Release auf PC und Konsolen Pflicht

Warum erscheinen die Spiele auf PC und Konsolen? Laut Pearl Abyss sind PCs und Konsolen noch immer die dominierenden Plattformen im Gaming.

Außerdem seien diese Plattformen Pflicht, um „das beste Spielerlebnis für Titel wie Crimson Desert zu liefern“. Das ist das neue MMORPG von Pearl Abyss und sowas wie ein Nachfolger von Black Desert.

Damit unterscheiden sie sich stark von ihrem Konkurrenten NCSoft, der bereits 3 neue Mobile-Spiele und nur ein PC-MMORPG für 2021 angekündigt hat. Auch andere große MMO-Entwickler wie Nexon (V4), NetEase (Diablo Immortal) oder NetMarble (Lineage 2 Revolution) setzen verstärkt auf Mobile.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was macht Crimson Desert so interessant? Das neue PC-MMORPG legt seinen Fokus vor allem auf PvE und Story. Ihr schlüpft in die Rolle verschiedener Mitglieder einer Söldnerbande und erledigt mit ihnen Missionen und Quests. Dabei sollt ihr auch ständig neue Charaktere freischalten können.

Die Entwickler selbst bezeichnen ihren Mix aus Story und Gameplay als „Next-Gen“. Optisch erinnert es etwas an Game of Thrones und das wohl nicht zufällig.

Neben den PvE-Aspekten soll jedoch auch das PvP eine wichtige Rolle spielen. Geplant sind Massenschlachten, in denen jeder Spieler mithilfe der Söldner eine andere Rolle einnehmen können soll. Zudem soll es unterschiedliche Aufgaben geben, wie das Bereitstellen von Ressourcen und strategische Unterstützungen auf dem Schlachtfeld (via MMO13).

Vieles klingt derzeit so, als könne man auch in der offenen Welt und dem PvP durch die Mitglieder der Söldnerbande wechseln. Genaue Details dazu werden die ersten Beta-Tests verraten.

Wann erscheint es? Offiziell soll Crimson Desert im 4. Quartal 2021 erscheinen. Erste Tests sind sogar noch für 2020 geplant. Der Release ist für PC und Konsolen geplant. Welche Konsolen wurde bisher nicht verraten.

Schon jetzt gehört es zu den aussichtsreichsten MMORPGs hier auf MeinMMO.

Neue Spiele und eigenes Publishing

Was ändert sich beim Publishing? Anders als bei Black Desert, wo die Firma Kakao Games das Publishing übernommen hat, sieht es derzeit so aus, als würde Pearl Abyss Crimson Desert selber zu uns bringen. Womöglich auch die anderen MMOs, die sich derzeit in Entwicklung befinden.

Das deuten bereits die Webseiten und bisherigen Trailern zu den Spielen an. Schon mit Black Desert Mobile hat die Firma selbstständig ein MMORPG in den Westen gebracht und das mit Erfolg.

Weitere Spiele von Pearl Abyss: Neben Crimson Desert wurden bereits die Titel DokeV, ein familienfreundliches MMORPG und Plan 8, ein Shooter, angekündigt. Den Reveal-Trailer von Plan 8 binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Plan 8 ist zudem ein besonderer Fall, da es sich um einen Loot-Shooter aus Korea handelt. Dort ist dieses Genre eher ungewöhnlich. Außerdem ist der ehemalige Counter-Strike-Erfinder Minh Le an der Entwicklung beteiligt. Der Titel soll jedoch erst 2023 erscheinen.

Pearl Abyss schwimmt gegen den Strom, zumindest teilweise: Auch wenn die Firma derzeit 3 Spiele für den PC und die Konsolen entwickelt, hat auch Pearl Abyss stark vom Mobile-Markt profitiert.

Black Desert Mobile und auch EVE Echoes, wo sie als Publisher fungieren, laufen erfolgreich und sorgten für verstärkten Umsatz. Zudem sind weitere Mobile-Titel nicht ausgeschlossen. Nach Aussage von Pearl Abyss können Spiele in der hauseigenen Engine auch schnell fürs Mobile-Gaming angepasst werden.

Neben Pearl Abyss schwimmt auch der koreanische MMO-Riese NCSoft in Geld. Das liegt dort aber überwiegend am Mobile-Angebot.