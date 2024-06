„Manche würden das als Hilferuf bezeichnen“ – Twitch-Streamerin erklärt ihr System, um bloß nichts in Fortnite zu verpassen

Die Twitch-Streamerin Mienah hat in einem TikTok-Clip erklärt, wie sie vorgeht, wenn sie unterwegs ist und sich trotzdem Fortnite-Skins kaufen möchte.

Wer ist die Streamerin? Mienah, auch bekannt als Tamina, ist die Freundin des berühmten YouTubers und Streamers HandOfBlood. Jedoch hat sie sich auch einen eigenen Namen gemacht und sich ebenfalls eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Auf Twitch zieht sie durchschnittlich etwa 450 Zuschauer (via Twitchtracker) an, die ihre sympathische Art und ihre unterhaltsamen Streams schätzen. Am meisten ist sie im „Just Chatting“-Bereich unterwegs, wo sie sich direkt mit ihrer Community austauscht.

Zu den drei meistgestreamten Spielen von Mienah gehören „Dead by Daylight“, „Animal Crossing: New Horizons“ und „Mario Kart 8 Deluxe“. In letzter Zeit begeistert sie jedoch ihre Zuschauer besonders mit ihrer Leidenschaft für „Fortnite“. Neben ihren Twitch-Streams produziert Mienah auch Content für YouTube und TikTok.

Wie kam es dazu, dass Mienah über Fortnite spricht? Auf TikTok teilt Content-Creatorin Melina Sophie einen Clip, in dem sie erzählt, dass sie sich eine App heruntergeladen hat, die ihr täglich den aktuellen Fortnite-Shop anzeigt. Jeden Morgen ist das Öffnen dieser App das Erste, was sie tut, um zu sehen, welche neuen Skins verfügbar sind. Selbst an Tagen, an denen sie keine Zeit zum Spielen hat, öffnet sie kurz Fortnite, um die neuesten Skins zu kaufen und ihre Sammlung zu erweitern.

Unter Melina Sophies TikTok-Video verlinken viele Fans Mienah, und sie lässt es sich nicht nehmen, auf den Clip zu reagieren. Sie erzählt ihrer Community, dass sie mittlerweile einen ganz anderen Status erreicht hat.

„Aber dafür habe ich dieses Emote“, sagt Mienah

Wie lautet ihre Takitk? Wenn sie unterwegs ist und keine Möglichkeit hat, sich die gewünschten Skins selbst zu kaufen, nutzt sie einen Gruppenchat mit ihren häufigsten Mitspielern. Entdeckt sie einen Skin im Shop, den sie unbedingt haben möchte, bittet sie ihre Freunde im Gruppenchat, ihr den Skin zu schenken. Das Geld überweist sie dann per PayPal.

Scherzhaft fügt sie hinzu: „Manche würden das als einen Hilferuf bezeichnen, aber dafür habe ich dieses Emote“, und zeigt dabei den bekannten Tanz „The Renegade“ aus Fortnite.

Wie reagiert die Community? Die Community reagiert begeistert auf Mienahs Geschichte und ihren humorvollen Umgang mit ihrer Fortnite-Leidenschaft. Melina Sophie selbst hinterlässt einen Kommentar unter dem Clip: „Das Ende hat mich sooooo abgeholt, wow HAHAHAHA“.

Viele weitere Nutzer stimmen Mienah zu und teilen ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen in den Kommentaren:

melina_124 schreibt: „This is too real. Hab das mit League.“

vickypedia schreibt: „Ich sag nur 3k in Valorant.“

cline schreibt: „Ich schaue auch immer in den Shop und kaufe mir was, dabei spiele ich das Spiel nicht mehr.“

Anna schreibt: „Ich bin nicht mal gut in dem Spiel. Warum hat es mich so sehr im Griff?“

miss dawn schreibt: „Hab meinem Duo meinen Login gegeben, damit sie meinen Valorant-Shop checken kann, wenn ich im Urlaub oder so bin.“

Yui schreibt: „Spiele ich Fortnite? Nö! Fühle ich das trotzdem sehr? Jo“

Wie groß die Verlockung durch Skins in Fortnite ist, musste auch schon der ehemalige MeinMMO-Autor Jürgen Horn feststellen. Für ihn bestand der wahre Sinn des Spiels darin, vor Match-Beginn seine Skins zu präsentieren und sich epische Dance-Battles zu liefern – und das ließ er sich teuer kosten: Hilfe, ich bin süchtig nach Skins in Fortnite, obwohl ich es gar nicht spiele