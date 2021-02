Der Gaming-Riese Epic Games (Fortnite) ist in einen Konflikt mit Apple und Google verwickelt. Epic findet, die wollen zu viele Prozente des Umsatzes für sich haben, wenn Games über ihre großen App Stores vertrieben werden. Nun geht Epic neue Wege: Sie haben eine Lobbyistin engagiert und die hat einen Gesetzesentwurf in North Dakota auf den Weg gebracht. Das Gesetz würde den App-Markt völlig verändern.

Das ist der Bericht der New York Times: Die New York Times schrieb am Wochenende (via NewYorkTimes):

Epic hat im Januar 2020 eine Lobbyistin angeheuert, Lacee Bjork Andersson – die arbeitet in Bismarck, North Dakota. Einer Stadt mit 74.000 Einwohnern

Die Lobbyistin hat einen Gesetzentwurf geschrieben und den Senator Kyle Davison davon überzeugt, diesen Gesetzesentwurf in North Dakota einzureichen

Das Gesetz richtet sich gegen Apple und Google, die 30% der Einnahmen von Apps in ihren App-Stores nehmen

Ein Mitarbeiter von Apple, der Cheif Privacy Engineer Erik Neuenschwader sagt: Dieses Gesetz bringe die Gefahr mit, das „iPhone, das wir kennen, zu zerstören“

60-jähriger Senator reicht Gesetz gegen „Big Tech“ ein

Das sagt der Senator:

Der ist völlig erstaunt, dass sein Gesetzesentwurf so hohe Wellen schlägt, dass sogar die New York Times mit ihm reden will. Er sagt:

„Sie [die Lobbyistin] sagte zu mir, das würde groß werden. Für mich hieß das: Eine Lokalzeitung kommt mit einer Kamera. Es wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde: Ich hätte mit dieser Reaktion gerechnet.“

Der Senator, ein Republikaner, sagt: Eigentlich wollte er sich um ganz andere Dinge kümmern, Geburts-Urkunden für Obdachlose und ein 200.000$ Programm gegen Analphabeten, aber dann überzeugten ihn die Argumente der Lobbyistin.

„Ende vom iPhone, wie wir es kennen“

Worum geht es in dem Gesetzesentwurf? Der Entwurf verbietet Apple und Google den App-Entwicklern vorzuschreiben, dass sie deren Bezahl-System nutzen können, durch das sie ihre Anteile kassieren.

Außerdem müsste es Nutzern erlauben, Apps auch anderswo als in den App Stores runterzuladen. Google erlaubt das jetzt bereits, Apple aber nicht.

Wie sind die Reaktionen? Von einem Mitarbeiter bei Apple gibt es das Statement: Wenn der Gesetzes-Entwurf so durchkommt, könnte es das „Iphone, wie wir es kennen, zerstören“. (via imore)

Die Times zitiert einen dänischen Tech-Pionier. Der sagt, das sei nur Panikmache von Apple. Das könnte zwar ein Schlag gegen Apple sein, aber nicht gleich das Ende. Apple fürchte nur, dass der Damm bricht und weitere Dämme brechen, wenn das Gesetz in North Dakota durchgewunken wird. Der dänische Tech-Pionier sagt jedenfalls: Er sei bereit ein Büro in North Dakota aufzumachen, wenn er dadurch die 30%-Abgabe an Apple spart.

Apple macht angeblich aggressive Lobbyarbeit dagegen

Das sagt die Lobbyistin: Die ätzt gegen Apple. Die würden „aggressives Lobbying“ betreiben und hätten Zoom-Calls mit jedem Senator angefangen. Aber Andersson sagt: Das komme vielleicht in North Dakota nicht so gut an, wenn da Lobbyisten aus Kalifornien den Leuten vor Ort sagen, was die tun sollen.

Laut der New York Times sollen die 47 Senatoren von North Dakota noch diese Woche über den Gesetzesentwurf abstimmen.

