Neues MMO auf Steam lockt mit Zombie-Mutanten, Zeppelinen und jeder Menge Waffen – schaut hier den Trailer

Im Oktober startet auf Steam ein neues MMO in den Early Access, welches euch in einer postapokalyptischen Welt gegen ein tyrannisches Imperium und Zombie-Mutanten kämpfen lässt. Schaut euch hier den neusten Trailer an.

Was ist das für ein Spiel? The Front ist ein MMO mit einer offenen Welt und einem postapokalyptischen Setting. Es verspricht euch unter anderem Crafting-, Survival und Shootermechaniken.

Eure Aufgabe in dieser Welt ist es, ein tyrannisches Imperium zu stoppen, welches die Welt mit unbekannter Technologie erobert hat. In diesem Kampf stellen sich euch Zombie-Mutanten, imperialistische Truppen und feindliche Fraktionen in den Weg.

The Front startet am 11. Oktober 2023 auf Steam in den Early Access.

Den passenden Trailer dazu haben wir hier für euch eingebaut:

Was zeigt der Trailer? Der Trailer kündigt den Early Access an und liefert euch dafür schon mal einiges an Gameplay.

Zu sehen bekommt ihr zum Beispiel typisches Survival-Gameplay. Alleine oder gemeinsam sammelt ihr Ressourcen, verbringt die Nächte an Lagerfeuern und startet mit nichts als ein paar Klamottenfetzen am Körper. Gezeigt wird dann das Bausystem, welches auf den ersten Blick relativ simpel aussieht. Erbaut zum Beispiel Wände, indem ihr vorher angebt, wo diese stehen sollen. Zu sehen ist auch eine kleine Anlage, auf der ihr Pflanzen und Gemüse anbauen könnt.

Daneben bekommt ihr einiges an möglichen Gegnern zu sehen. So werden in dem Video mutierte Zombies, bewaffnete Soldaten oder gleich riesige Zeppeline als eure Gegner vorgestellt. Ihr selbst stellt euch denen mit euren Waffen entgegen. Und davon gibt es in The Front jede Menge.

Wie der Trailer zeigt, könnt ihr eine Vielzahl von Waffen einsetzen und euer Lager ganz im Stil eines guten Tower-Defense mit Unmengen an Fallen und Waffen sichern. Als Beispiel bekommt ihr im Trailer eine riesige Festung zu sehen, deren Wand sich mit einem Mal öffnet und unzählige Geschütze preisgibt, die ihr Feuer auf den Feind eröffnen.

Eine offene Welt für euch zum Erkunden

Ebenfalls gibt euch der Trailer einen kleinen Einblick in die offene Welt, die euch in The Front erwarten wird. Überall sind errichtete Lager zu sehen, die sich alle in ihrer Form und Ausrüstung unterscheiden. Zu sehen sind weite Flächen voller Sand, Wälder und zerfallene Städte voller Zombies.

Die kurze Szene in einer vermutlichen Bar lässt auch darauf schließen, dass ihr mit NPC’s interagieren könnt. Ob dies stimmt, wird sich wohl erst mit dem Early Access zeigen.

Was haltet ihr von The Front? Könnte es ein MMO sein, auf das ihr einen Blick werfen werdet? Sagt uns gerne eure Meinung.

