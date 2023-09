Neuer Shooter auf Steam sah aus wie Escape from Tarkov in bunt, wird 2 Wochen nach der Beta eingestellt, feuert Mitarbeiter

Hyenas sollte der neue Extraction-Shooter von Creative Assembly und SEGA auf Steam werden. Jetzt, noch vor Release, wurde die Entwicklung wegen „geringer Profitabilität“ eingestellt. Damit einher geht ein Stellenabbau beim Entwickler, der einige Jobs kosten soll.

Was ist das für ein Shooter?

Als Hyenas brecht ihr in die Raumschiffe von Milliardären ein und sollt wertvolle Beute machen, um dann damit wieder zu entkommen.

Das Gameplay ist im Prinzip so etwas wie ein buntes, irres Escape from Tarkov im Weltall. Der Shooter befand sich seit Januar 2023 in einer spielbaren Alpha.

Von Ende August bis Mitte September gab es außerdem eine Closed Beta. Der Release war auf PC, Xbox und PlayStation geplant.

Das passiert jetzt mit Hyenas: In einer Mitteilung vom 28. September teilt SEGA Sammy mit, dass es zu „strukturellen Umstellungen“ in den europäischen Stationen kommen werde (via segasammy.co.jp).

In diesem Zuge solle die Entwicklung an Hyenas und weiteren, bisher noch nicht angekündigten Titeln eingestellt werden. Der Extraction Shooter sollte eigentlich noch im Laufe von 2023 erscheinen, wurde nun aber noch in der Entwicklung abgewürgt.

Als Grund gibt SEGA die „geringe Profitabilität“ der europäischen Region ein. Der offizielle X-Account von Hyenas twitterte dazu:

Wir wissen, dass unsere Pläne ambitioniert waren und wir wussten, dass wir Kopf voran in die Konkurrenz mit den Großen springen. […] Wir hoffen, ihr erinnert euch mit uns an das actiongeladene Zero-G-Chaos und die hartnäckige Community der Spieler, die uns besonders gemacht haben.

Creative Assembly erklärt, dass Jobs gestrichen werden

Der Entwickler von Hyenas, Creative Assembly, gab kurz darauf eine eigene Pressemeldung aus (via X). Dort heißt es, dass das Studio im Zuge der Umstellungen vermutlich Jobs streichen müsse.

Um wie viele Stellen es sich handelt und wer betroffen sein würde, verrät das Studio dabei nicht. Creative Assembly betont aber, dass man den Personen, deren Jobs in Gefahr sind, helfen wolle, eine andere Stelle in der Firma zu finden, wenn möglich.

Das Studio steckt auch hinter großen Titeln wie Total War: Warhammer 3, das zuletzt große Kritik für den neusten DLC erhielt. In Kommentaren auf X heißt es etwa, dass man diese Möglichkeit nun dazu hätte nutzen können, um die frei gewordenen Stellen für die Verbesserung von Total War zu nutzen.

Hyenas selbst konnte allerdings vermutlich nie wirklich die Traktion aufbauen, die man sich gewünscht hat. So sieht es zumindest MeinMMO-Autor und Shooter-Experte Dariusz Müller:

Es gibt nur noch 2 Arten von neuen, erfolgreichen PvP-Shootern und beide sind Mist