Steam: Extraction-Shooter mit verrücktem Humor lässt euch Bonzen beklauen, kündigt Beta im September an

Wie nehmt ihr an der Closed-Betateil? Um an der geschlossenen Alpha von Hyenas teilzunehmen, müsst ihr die Shopseite des Spiels auf Steam besuchen.

Wann startet die Closed-Beta? Die geschlossene Beta von Hyenas startet am 31. August 2023 und ist nur auf dem PC auf Steam verfügbar. Das Ende der Beta ist am darauffolgenden 11. September.

Worum geht es in Hyenas? In Hyenas existiert die Erde nicht mehr und die Menschen besiedeln den Weltraum. Die Reichen und Vermögenden leben auf dem Mars, während der Rest der Menschheit im Orbit haust.

Hyenas soll auf PC via Steam und dem Epic Games Store sowie auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Außerdem gesellen sich eine Helden-Mechaniken wie in Overwatch und Gefechte in der Schwerelosigkeit zu dem Repertoire des Shooters hinzu.

Um welches Spiel geht es? Hyenas ist ein Extraction-Shooter von Creative Assembly, der sich genretypisch an Spielen wie Escape from Tarkov orientiert, dabei allerdings auf einen abgedrehten Humor sowie einen bunten Grafikstil setzt. Das ist bereits in frühen Trailern erkennbar.

