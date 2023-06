Steam: Deutsche Antwort auf Escape from Tarkov schaltet im Herbst die Server ab

Der Shooter The Cycle: Frontier gibt auf. Während das Spiel anfangs noch einen Hype erleben durfte, hatten die Entwickler langfristig mit zu vielen Problemen zu kämpfen, gegen die sie nicht ankommen konnten. Im Herbst werden die Server letztlich heruntergefahren.

The Cycle ist ein Science-Fiction-Shooter vom Berliner Studio Yager, mischt PvE- mit PvP-Elementen und war ab Juni 2022 kostenlos auf Steam und im Epic Games Store verfügbar.

Die Beta kam super an, der Shooter war im vergangenen lahmen Shooter-Jahr ein Hoffnungsträger, enttäuschte dann aber nach Release.

Das Spiel hatte zwei große Vorbilder bei der Entwicklung – Hunt: Showdown und Escape from Tarkov.

Die Anzahl an Cheatern war bereits im letzten Herbst ein großer Kritikpunkt. Das Problem wollten die Entwickler intensiv angehen und „das Cheaten für Cheater zur Hölle machen.“

Das Vorhaben ist nicht gut gealtert. In einer Nachricht auf Steam wenden sich die Entwickler von The Cycle: Frontier an die Spieler. Dort überbringen sie „schweren Herzens eine schwierige Nachricht.“

Der Science-Fiction-Shooter sei finanziell nicht mehr tragbar, die Server werden abgeschaltet.

„Die steigende Zahl von Cheatern war die entscheidendste Herausforderung“

Woran ist es gescheitert? Yager schreibt in der Nachricht, dass The Cycle: Frontier trotz der Bemühungen und Verbesserungen, die bis zu Season 3 ins Spiel integriert wurden, finanziell nicht mehr tragbar sei.

Dabei wurde besonders die letzte Beta mit Begeisterung und Erfolg aufgenommen. „Alles in allem sahen die Dinge für The Cycle: Frontier gut aus, auch wenn wir noch einen langen Weg vor uns hatten.“, so Yager.

Sie haben in einer wichtigen Phase eines Live-Spiels vor vielen Herausforderungen gestanden. Eine davon sei womöglich die entscheidendste gewesen – die steigende Zahl von Cheatern.

Yager habe zusätzliche Partner für Anti-Cheat-Maßnahmen herangezogen, aber zu viele Spieler seien bereits betroffen gewesen. The Cycle: Frontier habe einen enormen Rückgang der Spielerbasis verzeichnet.

Die Entwickler ziehen eine Konsequenz: „Daher müssen wir leider ankündigen, dass der Serverbetrieb von The Cycle: Frontier am 27. September 2023 eingestellt werden wird.“

Was passiert bis dahin? In der Nachricht auf Steam schreiben die Entwickler, dass Spieler, die The Cycle: Frontier in ihrer Bibliothek haben, es bis zum Serverschluss installieren und spielen können.

Es werden zudem Rückerstattungen für alle Spieler angeboten, die seit dem 14. Juni einen In-Game-Kauf getätigt haben. Einzelne Erweiterungspakete werden aus Steam und dem Epic Games Store entfernt.

