Was wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte? Diese Frage hat sich wohl jeder mal gestellt und ein interessantes neues Spiel auf Steam will euch diese Frage auf eine besondere Weise beantworten.

Was ist das für ein Spiel? Die Rede ist von The Alters, einem Sci-Fi-Spiel mit Abenteuer-, Survival- und Basenbau-Elementen, das wohl eine der verrücktesten Geschichten erzählt, die man sich vorstellen kann. Das Spiel soll 2024 auf Steam erscheinen und stammt von den gleichen Machern wie Frostpunk oder This War of Mine.

Worum geht es in der Geschichte? Zu Beginn landet Jan, der Charakter, um den es im Spiel geht, mit seinem Raumschiff auf einem feindlichen Planeten. Dieser befindet sich so nah an der Sonne, dass sein Raumschiff sich immer weiter bewegen muss, weil die Strahlung der Sonne ihn sonst erledigt.

Um vom Planeten zu entkommen, muss er neuen Treibstoff sammeln und das Schiff im guten Zustand halten, doch das ist alleine kaum schaffbar.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Alters sehen

Wenn ich keine Freunde habe, klone ich mich halt

Was macht die Story interessant? Die Story wird an dem Punkt spannend, an dem sich Jan klont. Hier werden nämlich nicht einfach Replikate gebaut, sondern alternative Versionen des Charakters.

Im Klartext: Was wäre, wenn Jan Arzt geworden wäre? Oder Mechaniker? Oder Gaming-Journalist? Jeder Klon des Protagonisten spiegelt eine dieser Lebensfragen wider, die der Charakter zuvor anders entschieden hat.

Jeder Klon oder Alter , wie sie im Spiel heißen, hat dabei seine eigenen Bedürfnisse, Empfindungen und Ziele. Während der Techniker beispielsweise besseres Essen möchte, damit die Moral steigt, sagt der Wissenschaftler-Alter, dass Nahrungsbrei doch ausreichend ist und alles bietet, was ein Mensch braucht – Geschmack? Überbewertet – Man will schließlich Ressourcen sparen.

So sehen die Entscheidungen aus.

Was ist das Ziel des Spiels? Das Ziel des Spiels ist es, den Planeten zu verlassen. Dafür müssen Ressourcen gesammelt werden, um das Schiff zu betanken. Die eigentliche Schwierigkeit liegt allerdings darin, die Moral der Alters hochzuhalten – die können sich nämlich häufig nicht ab und streiten sich gern. Wer nicht aufpasst, schlichtet aber nur noch Streitigkeiten und wird von der Sonne eingeholt, was den Tod bedeutet.

Wie findet die Community den neuen Trailer? Auf Reddit wurde der Trailer in einem Beitrag geteilt. Darunter gibt es erste Reaktionen auf das Video. Cilantro42 schreibt unter dem Post: „Ich war ein wenig unentschlossen darüber, bis zur Enthüllung, dass die Alters verschiedene Versionen deines Charakters sind, wenn sie im Leben verschiedene Entscheidungen getroffen hätten. Das ist ein so interessantes Konzept.“

Auch Kiroqi findet das den Trailer auf Reddit interessant: „Das ursprüngliche Konzept des Spiels alleine war schon interessant genug, aber diese Mischung aus Gameplay macht mich noch neugieriger.“

Auch ldb schreibt auf Reddit: „Ich bin so aufgeregt für dieses Spiel. Ich hoffe, es kann die gleiche Strategie-/Erzählstimmung wie die wenigen Juwelen, die wir haben, wie Frostpunk, treffen.“

Die interessante Geschichte und die Alters könnten, das Spiel zu einem Anwärter für die beste Story in einem Videospiel 2024 machen. Fraglich bleibt aber auch, wie sich das Spiel letzten Endes spielt und ob die Alters wirklich spannend werden, oder einfach nur den ganzen Tag meckern. Wenn ihr bis dahin ein Story-Spiel sucht, spielt doch nochmal Baldurs Gate 3 mit einem neuen Charakter.