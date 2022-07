5 starke Koop-Games, die ihr nur noch kurz im Steam Summer Sale für unter 6 € bekommt

Der Steam Summer Sale läuft nur noch wenige Tage. MeinMMO gibt euch einige Tipps für Koop-Spiele, die ihr selbst mit wenig Geld noch bekommen könnt und die sich absolut lohnen.

Was sind das für Spiele? Wir stellen euch hier Spiele verschiedener Genres vor, die jedoch allesamt im Koop mit mindestens einem Freund oder einer Freundin spielbar sind.

Eines der besten Koop-Spiele im Steam Summer Sale haben wir euch schon gezeigt. Das Besondere an diesen ist, dass ihr sie für unter 6 € bekommen könnt, teilweise sogar noch deutlich darunter.

Der Steam Summer Sale läuft bereits seit dem 23. Juni und endet am 7. Juli. Ihr habt also nur noch kurz Zeit, um euch die Spiele zu sichern.

In der Liste sind einige der am besten bewerteten Koop-Games auf Steam überhaupt, jedoch kann der Autor sie auch allesamt persönlich empfehlen. Es handelt sich jedoch nicht um ein Ranking, sondern um eine ungeordnete Liste.

The Forest

Genre: Survival/Sandbox | Release: 30. Mai 2014 | Bewertung(Steam): 95 % – äußerst positiv | Spieler: 1-8 | Preis: 4,19 € (75 % Rabatt) | Link: The Forest auf Steam

The Forest ist ein klassisches Survival-Spiel und eines der besten Survival-Games für PC, Xbox und PlayStation. Alleine oder mit bis zu 7 Mitspielern müsst ihr euch durch eine gefährliche Welt kämpfen.

Ihr startet ohne Hilfsmittel nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel voller Kannibalen und seltsamer Mutanten. Auf der Suche nach eurem Sohn müsst ihr Geheimnisse aufdecken und vor allem überleben.

Das Spiel bietet eine bedrückende Atmosphäre, Crafting- und Bau-Elemente und verschiedene Enden in der Story. Gespielt wird eher in längeren aber abgeschlossenen Sessions als in einem durchgehenden Spiel.

Das Angebot von The Forest ist ideal, um euch nun auf den Release des kommenden Nachfolgers vorzubereiten.

Don’t Starve Together

Genre: Survival/Sandbox | Release: 21. April 2016 | Bewertung(Steam): 96 % – äußerst positiv | Spieler: 1-6 | Preis: 5,09 € (66 % Rabatt) | Link: Don’t Starve Together auf Steam

Im Survival-Spiel Don’t Starve werdet ihr in eine fremde Welt entführt und sollt überleben. Wie der Name schon sagt, kämpft ihr vor allem gegen den Hunger, aber auch gegen Wahnsinn und unzählige Monster.

Die Welt ist prozedural generiert und bietet verschiedene Biome mit Material zum Crafting und für den Bau eurer eigenen Basis. Don’t Starve Together ist der Multiplayer-Ableger des beliebten Survival-Games und erhält stetig neue Updates mit Inhalten.



Zu den besonderen Merkmalen gehören die handgezeichnete Welt und die musikalische Untermalungen. Alle Charaktere werden von Instrumenten „gesprochen“, was dem Spiel einen einzigartigen Charme verleiht.

Sagt euch die doch etwas eigenwillige Optik nicht zu, gibt es aktuell im Summer Sale eine starke Alternative: Empyrion ist 81 % positiv auf Steam und bietet Überleben im Weltraum.

Portal 2

Genre: Puzzle-Plattformer/Adventure | Release: 19. April 2011 | Bewertung(Steam): 98 % – äußerst positiv | Spieler: 1-2 | Preis: 1,63 € (80 % Rabatt) | Link: Portal 2 auf Steam



Portal 2 ist vermutlich eines der bekanntesten Koop-Spiele. Ihr spielt einen von zwei Robotern, die mit ihren „Portal Guns“ verschiedene Rätsel und Level lösen müssen. Gewürzt wird das alles mit einer ordentlichen Portion dunklen Humors und dystopischer Zukunftsvisionen.

Dazu erzeugt ihr Portale in der Welt. Die Portale verbinden zwei Orte miteinander und ihr müsst sie nutzen, um etwa Gegenstände oder euch selbst an sonst unerreichbare Teile der Level zu bringen oder euch sogar zu katapultieren.

Physik ist ein wichtiger Faktor im Spiel, denn manchmal seid ihr darauf angewiesen, mit genügend Schwung in ein Portal zu fallen, um im richtigen Winkel einen anderen Ort zu erreichen. Ideal, wenn ihr auf Knobelaufgaben steht.

Portal 2 ist der Nachfolger des auf Physik basierenden Puzzle-Spiels Portal, das sogar den abgefahrenen Shooter Splitgate inspiriert hat. Portal ist außerdem für einige Memes verantwortlich wie: „Der Kuchen ist eine Lüge“.



PayDay 2

Genre: Action/Heist | Release: 13. August 2013 | Bewertung(Steam): 89 % – sehr positiv | Spieler: 1-4 | Preis: 0,99 € (90 % Rabatt) | Link: PayDay 2 auf Steam

Wem die Heists in GTA Online nicht genug sind, der sollte sich Payday 2 ansehen. Zusammen mit bis zu 3 weiteren Spielern müsst ihr hier einen Raubzug planen und etwa eine gut gesicherte Bank plündern gehen.

Absprache und Timing sind hier wichtig, denn ihr wollt natürlich nicht, dass die Polizei euch aufhält. Ein Fluchtauto und Spezialisten zum Knacken der Schlösser sind ebenso wichtig wie jemand, der den Alarm deaktivieren kann.



Payday 2 gilt als ziemlich anspruchsvolles Koop-Spiel. Rechnet damit, dass ihr die Missionen mehrmals wiederholen müsst, um sie zu gewinnen. Ein Bankraum soll ja auch schließlich kein Spaziergang sein.

Interessiert euch das Gameplay, aber sucht ihr nach einem anderen Setting, dann schaut euch GTFO an. Einige ehemalige Payday-Entwickler arbeiten hier an einem abgefahrenen Alien-Shooter. GTFO ist ebenfalls im Angebot für 29,99 € bis zum 7. Juli (via Steam).

Terraria

Genre: Sandbox/Survival | Release: 16. Mai 2011 | Bewertung(Steam): 98 % – äußerst positiv | Spieler: 1-16 | Preis: 4,99 € (50 % Rabatt) | Link: Terraria auf Steam

Terraria lässt sich, einfach gesagt, als 2D-Minecraft bezeichnen. In einer riesigen Welt sucht ihr nach wertvollen Materialien, baut euch ein eigenes Heim und Ausrüstung. Dazu müsst ihr euer Heim immer wieder gegen Wellen von Gegnern und sogar riesige Bosse verteidigen.



Das Survival-Sandbox-Spiel spielt mit eurem Erkundungs-Drang und bringt euch dazu, immer tiefer in die Welt vorzudringen und neue Bereiche zu entdecken. Außerdem können immer wieder NPCs auftauchen, die euch etwa nützliche Gegenstände verkaufen können, wenn ihr sie beherbergt.

Terraria bietet nicht nur einen Koop-Modus, sondern auch PvP. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit euren Freunden über die Herrschaft eurer Welt kämpfen, statt friedlich miteinander zu erkunden und zu bauen.

Bonus: Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

Genre: Taktisches RPG | Release: 14. September 2017 | Bewertung(Steam): 95 % – äußerst positiv | Spieler: 1-4 | Preis: 17,99 € (60 % Rabatt) | Link: Divinity: Original Sin 2 auf Steam

Divinity: Original Sin 2 ist zwar etwas teurer als die hier vorgestellten Spiele, verdient aber dennoch eine Erwähnung. Schließlich gehört es zu unseren 25 besten Koop-Games. Das Story-getriebene Rollenspiel orientiert sich stark am Vorbild Dungeons & Dragons.

Eure Gruppe besteht aus bis zu 4 Charakteren mit verschiedenen Klassen. Das Besondere am Spiel ist das rundenbasierte Kampfsystem. Ihr kämpft nicht „live“ gegen eure Gegner, sondern plant euren Zug. Bewegungen, Zauber und Angriffe sind durch Punkte begrenzt und eine Initiative bestimmt die Reihenfolge der Kämpfer. So entsteht der taktische Faktor.



Divinity: Original Sin 2 besticht aber vor allem mit Geschichten. Jeder Begleiter hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen Antrieb. Spielt ihr nicht in einer vollen Spieler-Gruppe, lassen sich die NPCs sogar teilweise als Romanze gewinnen.

Die Entwickler arbeiten übrigens schon am nächsten Titel im ähnlichen Stil: Baldur’s Gate 3, das sogar eine offizielle D&D-Lizenz hat:

Verdammt, der Multiplayer von Baldur’s Gate 3 ist richtig gut!